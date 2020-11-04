Bir Zamanlar Çukurova'nın en baskın karakterlerinden biri olan Hünkar Yaman, son bölümlere doğru daha iyi bir insan olmak için çabalıyordu. Geçmişte yaptığı hatalardan pişmanlık duyan Hünkar Yaman son bölümde Behice tarafından bıçaklanmıştı. İzleyiciler Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı Vahide Perçin diziden ayrıldı mı? Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm fragmanı yayınlandı ve Vahide Perçin'in dizideki akıbeti belli oldu.