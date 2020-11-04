Bir Zamanlar Çukurova'nın en baskın karakterlerinden biri olan Hünkar Yaman, son bölümlere doğru daha iyi bir insan olmak için çabalıyordu. Geçmişte yaptığı hatalardan pişmanlık duyan Hünkar Yaman son bölümde Behice tarafından bıçaklanmıştı. İzleyiciler Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı Vahide Perçin diziden ayrıldı mı? Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm fragmanı yayınlandı ve Vahide Perçin'in dizideki akıbeti belli oldu.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN HÜNKAR YAMAN'I DİZİDEN AYRILDI MI?
Son bölümün final sahnesinde Behice'nin Hünkar Yaman'ı bıçaklamasından sonra yeni fragman heyecanla beklenmeye başlandı. Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm fragmanı yayınlandı ve Hünkar Yaman'ın öldüğü cenazesinin kalktığı görülüyor. Dizinin yeni bölümünde izleyiciler duygusal anlar yaşayacak ve gözyaşlarına hakim olamayacak.
VAHİDE PERÇİN KİMDİR?
Vahide Perçin 13 Haziran 1965 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Vahide Perçin'in ailesi Yunanistan'da İzmir'e yerleşmiştir. Üniversite eğitimini İktisat Fakültesi'nde almaya başlayan Vahide Perçin daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim almaya başladı.
Tiyatro üzerine eğitim alan Vahide Perçin üniversite eğitimi aldığı esnada Altan Gördüm ile tanıştı. 1992 yılında üniversite eğitimi aldığı sırada hayatlarını birleştirmeye karar veren Altan Gördüm ve Vahide Perçin çifti 2013 yılında evliliklerini sonlandırdı.
Altan Gördüm ve Vahide Perçin çiftinin Alize isimli bir kız çocuğu bulunmaktadır. Saçları kahverengi olan Vahide Perçin'in gözleri eladır. Vahide Perçin'in boyu 1.78 cm, kilosu 54 kilodur.
VAHİDE PERÇİN'İN OYUNCULUK KARİYERİ
Vahide Perçin'in oyunculuk kariyeri üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Ankara'ya gitmesiyle başlar. Ankara'dan Adana'ya giderek tiyatro oyunlarında oynamaya başlayan Vahide Perçin uzun bir tiyatro oyunculuğu sonrasında dizilerde rol almaya başlamıştır.
İlk olarak "Bir İstanbul Masalı" adlı dizide rol alan Vahide Perçin başarılı bir oyunculuk performansı sergilemiştir.