İstanbullu Gelin ve Arıza dizilerine başarılı oyunculuğu ile damga vuran başarılı oyuncu Dilara Aksüyek daha pek çok projede rol almıştır. Aşk hayatıyla da sık sık gündeme gelen Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar'ın oyuncusu Onur Bay ile samimi bir şekilde görüntülendi. İkilinin arasındaki 9 yaş fark ise en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte Dilara Aksüyek kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı…