İstanbullu Gelin ve Arıza dizilerine başarılı oyunculuğu ile damga vuran başarılı oyuncu Dilara Aksüyek daha pek çok projede rol almıştır. Aşk hayatıyla da sık sık gündeme gelen Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar'ın oyuncusu Onur Bay ile samimi bir şekilde görüntülendi. İkilinin arasındaki 9 yaş fark ise en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte Dilara Aksüyek kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı…
DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?
Dilara Aksüyek, 24 Temmuz 1987 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu olan Dilara Aksüyek, İlk rolünü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri ile canlandırdı. 2013 Yılında Başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.
Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterine de hayat veren Dilara Aksüyek, İstanbullu Gelin ve Arıza dizilerinde de boy gösterdi.
Rol aldığı diziler:
2012 Evlerden Biri
2013 Merhamet
2014 Kadim Dostum
2015 Adı Mutluluk
2015 Muhteşem Yüzyıl: Kösem
2016 Mahrumlar
2017 İstanbullu Gelin
2020 Arıza
DİLARA AKSÜYEK SEVGİLİSİ ONUR BAY KİMDİR?
Onur Bay, 19 Mart 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Arka Sokaklar dizisine 2006 yılında çocuk yaşlardayken Tekin karakteriyle dahil olan Onur Bay, 1996 yılında dünyaya gelmiştir. İlköğretim eğitimini Susanoğlu İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde eğitimine devam eden Onur Bay, Çakallarla Dans filminde de rol almıştır.