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    • Magazin
    • 04.11.2020 12:54
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    • 04.11.2020 12:54
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    kimdir, kaç yaşında? kim?

    Arama motorları üzerinden kimdir, kaç yaşında? Sorularının yanıtları merakla araştırılıyor. Yakın zamanda Ceyhun Mengiroğlu ile 5 yıllık ilişkilerini noktalayan Dilara Aksüyek yeni bir aşka yelken açtı ve magazin gündemine bomba gibi düştü. Kendi gibi oyuncu biriyle aşk yaşamaya başlayan Dilara Aksüyek ve sevgilisinin hayatına dair bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki kim? İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Dilara Aksüyek kimdir, kaç yaşında?

    İstanbullu Gelin ve Arıza dizilerine başarılı oyunculuğu ile damga vuran başarılı oyuncu Dilara Aksüyek daha pek çok projede rol almıştır. Aşk hayatıyla da sık sık gündeme gelen Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar'ın oyuncusu Onur Bay ile samimi bir şekilde görüntülendi. İkilinin arasındaki 9 yaş fark ise en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte Dilara Aksüyek kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı…

    DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?

    Dilara Aksüyek, 24 Temmuz 1987 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu olan Dilara Aksüyek, İlk rolünü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri ile canlandırdı. 2013 Yılında Başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.

    Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterine de hayat veren Dilara Aksüyek, İstanbullu Gelin ve Arıza dizilerinde de boy gösterdi.

    Rol aldığı diziler:

    2012 Evlerden Biri

    2013 Merhamet

    2014 Kadim Dostum

    2015 Adı Mutluluk

    2015 Muhteşem Yüzyıl: Kösem

    2016 Mahrumlar

    2017 İstanbullu Gelin

    2020 Arıza

    DİLARA AKSÜYEK SEVGİLİSİ ONUR BAY KİMDİR?

    Onur Bay, 19 Mart 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Arka Sokaklar dizisine 2006 yılında çocuk yaşlardayken Tekin karakteriyle dahil olan Onur Bay, 1996 yılında dünyaya gelmiştir. İlköğretim eğitimini Susanoğlu İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde eğitimine devam eden Onur Bay, Çakallarla Dans filminde de rol almıştır.
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