MASTERCHEF'TE ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Kırmızı takımda bireysel ödül için mücadele veren yarışmacılar baharatlardan yaratıcı bir yemek yapmak için dakikalar ile yarıştı. Özgül tarhun, Ebru - fesleğen, Serhat - dereotu, Barbaros biberiye, Uğur ise naneden yaratıcı yemek yapmaya çalıştı.

25 bin TL ödülü alan isim belli oldu. En iyi tabağı hazırlayan Uğur 25 bin TL'yi kazandı.

İşte sıralama;

1.Uğur

2.Barbaros

3.Serhat

4.Ebru

5.Özgül