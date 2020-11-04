TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Masterchef bu kez her zamankinden çok daha heyecanlıydı. Her iki takım da 25TL'lik ödül oyununa katılabilmek için mücadele verse de sadece kırmızı takım buna hak kazandı. Mehmet, Somer ve Danilo Şefler lezzetleri tadarak eleştirilerini yaptı ve puanlarını verdi. Peki Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef 25 TL para ödülü hangi yarışmacının oldu? İşte dün yaşananlar…
MASTERCHEF'TE ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
Kırmızı takımda bireysel ödül için mücadele veren yarışmacılar baharatlardan yaratıcı bir yemek yapmak için dakikalar ile yarıştı. Özgül tarhun, Ebru - fesleğen, Serhat - dereotu, Barbaros biberiye, Uğur ise naneden yaratıcı yemek yapmaya çalıştı.
25 bin TL ödülü alan isim belli oldu. En iyi tabağı hazırlayan Uğur 25 bin TL'yi kazandı.
İşte sıralama;
1.Uğur
2.Barbaros
3.Serhat
4.Ebru
5.Özgül
MASTERCHEF ELEME SİSTEMİ DEĞİŞTİ!
ELEME POTASINA 3 KİŞİ GİRECEK!
Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef'te lezzet yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Haftada 6 eleme adayının belirlendiği yarışmada oyunun kuralları değişti. Yarından itibaren haftada üç gün dokunulmazlık mücadelesi ve eleme adayı belirleyecek olan oyun ekranlara gelecek ve böylece üç kişi elenmemek adına tüm hünerlerini sergileyecek.
MASTERCHEFTE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!
MasterChef'te iki takım arasında üç dokunulmazlık oyunu oynanıyor ve her oyun sonrasında kaybeden takımdan iki eleme adayı çıkartılıyordu. Hal böyleyken bir hafta içerisinde yarışmacılar arasından altı eleme adayı belirleniyordu ve bu altı yarışmacı arasında oynanan eleme oyunu sonrasında bir kişi yarışmaya veda ediyordu.
MasterChef Türkiye'nin yeni kurallarına göre; artık dokunulmazlık oyunu her hafta Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere 3 gün gerçekleşecek. Her oyun sonrasında ise birer eleme adayı çıkartılmış olacak. Böylece belirlenen 3 eleme adayı ile eleme oyunu oynanacak.
MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNUNDA DEĞİŞİKLİK!
MasterChef Türkiye'de oyunun kuralları değişti. Artık her Salı yarışmacılar ödül oyunu için mücadele edecek. Bu oyunda kazanan yarışmacılara birbirinden özel ödüller verilecek.