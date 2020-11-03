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    • Magazin
    • 03.11.2020 09:50
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    • 03.11.2020 09:50
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    Oyuncu Ecem Erkek ve Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı! 4 yıl önce evlenmişlerdi...

    Magazin dünyasından bir boşanma haberi daha geldi. Yer aldığı televizyon programıyla 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde, 'En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Ecem Erkek ve 2016 yılında evlendiği eşi Yüce Armağan Erkek boşandı. Taraflar birbirinden hiçbir talepte bulunmadı.

    Sabah
    Oyuncu Ecem Erkek 4 yıllık eşinden boşandı

    Yer aldığı televizyon programıyla sevenleriyle buluşan oyuncu Ecem Erkek, 2016 yılında Yüce Armağan Erkek ile hayatını birleştirmişti.Ünlü oyuncudan kötü haber geldi. Oyuncu Ecem Erkek ve 2016 yılında evlendiği eşi Yüce Armağan Erkek boşanma kararı aldı. Aile Mahkemesi'ne başvuran çift dün anlaşmalı olarak boşandı.


    Evliliklerini sonlandırma kararı aldıktan sonra Ecem Erkek, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak eşi Yüce Armağan'a boşanma davası açtı.

    Taraflar birbirinden hiçbir talepte bulunmadı.

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    Haberler Magazin Oyuncu Ecem Erkek ve Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı! 4 yıl önce evlenmişlerdi...