Oyuncu Ecem Erkek ve Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı! 4 yıl önce evlenmişlerdi...

Yer aldığı televizyon programıyla sevenleriyle buluşan oyuncu Ecem Erkek, 2016 yılında Yüce Armağan Erkek ile hayatını birleştirmişti.Ünlü oyuncudan kötü haber geldi. Oyuncu Ecem Erkek ve 2016 yılında evlendiği eşi Yüce Armağan Erkek boşanma kararı aldı. Aile Mahkemesi'ne başvuran çift dün anlaşmalı olarak boşandı.



Evliliklerini sonlandırma kararı aldıktan sonra Ecem Erkek, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak eşi Yüce Armağan'a boşanma davası açtı.

Taraflar birbirinden hiçbir talepte bulunmadı.