MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?



Pazartesi akşamları gerçekleşen kaptanlık mücadelesinde bu hafta yarışmacılar ilk turda pankek yapmak için mücadele verdi. Çikolatalı, orman meyveli ve on katlı yapılması istenen pankek için şefler yarışmacılara 25 dakika süre verdi. Özgül, Furkan, Ebru, Uğur, Eray, Esra'nın pankekleri devrilmesinden dolayı değerlendirilmedi. Barbaros, Ayyüce, Emir, Sefa ve Serhat ise ikinci tura kaldı.

İkinci turda ise şefler yarışmacılardan 30 dakika içinde tuzlu krep yapmasını istedi. Bu etapta Sefa, Barbaros, Emir'in yaptığı krepleri değerlendiren şefler en iyi krebi yapan isim olarak Emir'i seçti. Şeflerin oylaması sonucu mavi takıma kaptan olan Emir kırmızı takımın kaptanlığına ise Serhat'ı getirdi.