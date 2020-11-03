TV8'in fenomen yarışması Masterchef yine ilgiyle izlendi. Yeni bir haftada yine heyecan dolu bir kaptanlık mücadelesi vardı. Herkes en iyi tabağı çıkarabilmek için canla başla mücadele verdi. Mehmet, Somer ve Danilo Şefler lezzetleri tadarak eleştirilerini yaptı ve puanlarını verdi. Peki bu hafta Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Haftayı yakından etkileyen Masterchef yeni takımlar nasıl oluştu? Kırmızı ve mavi takım yarışmacılarının kimler olduğunu haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Pazartesi akşamları gerçekleşen kaptanlık mücadelesinde bu hafta yarışmacılar ilk turda pankek yapmak için mücadele verdi. Çikolatalı, orman meyveli ve on katlı yapılması istenen pankek için şefler yarışmacılara 25 dakika süre verdi. Özgül, Furkan, Ebru, Uğur, Eray, Esra'nın pankekleri devrilmesinden dolayı değerlendirilmedi. Barbaros, Ayyüce, Emir, Sefa ve Serhat ise ikinci tura kaldı.
İkinci turda ise şefler yarışmacılardan 30 dakika içinde tuzlu krep yapmasını istedi. Bu etapta Sefa, Barbaros, Emir'in yaptığı krepleri değerlendiren şefler en iyi krebi yapan isim olarak Emir'i seçti. Şeflerin oylaması sonucu mavi takıma kaptan olan Emir kırmızı takımın kaptanlığına ise Serhat'ı getirdi.
MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
Emir
Furkan
Esra
Eray
Ayyüce
Sefa
KIRMIZI TAKIM
Serhat
Barbaros
Uğur
Özgül
Ebru