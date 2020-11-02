Cuma akşamları izleyicilerini ekran başına kilitleyen Payitaht Abdülhamid dizisinde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Diziye bu sezon 7 isim dahil olurken ünlü isimler kadroda yer almaya devam edecek. Ortaya atılan son iddialara göre son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tek Yürek dizisinde karşımıza çıkan Vildan Atasever'in katıldığı konuşuluyor. Ünlü oyuncunun dizide hangi karaktere hayat vereceği ise merak edilmeye başlandı.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'E KATILIYOR

Payitaht Abdülhamid'e son olarak Tek Yürek dizisinde rol alan ünlü oyuncu Vildan Atasever'in katılacağı iddia ediliyor. Ortaya atılan bu iddialar izleyicileri heyecanlandırırken güzel oyuncunun dizide hangi karaktere hayat vereceği merak konusu oldu.