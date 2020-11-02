Cuma akşamları izleyicilerini ekran başına kilitleyen Payitaht Abdülhamid dizisinde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Diziye bu sezon 7 isim dahil olurken ünlü isimler kadroda yer almaya devam edecek. Ortaya atılan son iddialara göre son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tek Yürek dizisinde karşımıza çıkan Vildan Atasever'in katıldığı konuşuluyor. Ünlü oyuncunun dizide hangi karaktere hayat vereceği ise merak edilmeye başlandı.
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'E KATILIYOR
Payitaht Abdülhamid'e son olarak Tek Yürek dizisinde rol alan ünlü oyuncu Vildan Atasever'in katılacağı iddia ediliyor. Ortaya atılan bu iddialar izleyicileri heyecanlandırırken güzel oyuncunun dizide hangi karaktere hayat vereceği merak konusu oldu.
VİLDAN ATASEVER KİMDİR?
Vildan Atasever, 26 Temmuz 1981 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 1981'de Bursa'da beş çocuklu Erzurumlu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Bahçelievler Gürsoy Koleji'nde, Lise öğrenimini Cihangir Koleji'nde tamamladı. 15 yaşında amatör olarak tiyatro oyunculuğuna başladı.
İlk oyunculuğunu Perihan Mağden'in yazdığı, Kutluğ Ataman'ın yönettiği İki Genç Kız filminde Handan rolünde oynadı. Daha sonra Kurtlar Vadisi adlı dizide oynadı.
Kadın İsterse adlı komedi dizisinde Hülya Avşar'ın kızını canlandırdı. 2005 yılında gösterime giren, Kutluğ Ataman'ın yönettiği, Perihan Mağden'in "İki Genç Kız'ın Romanı" adlı romanından uyarlanan İki Genç Kız adlı filmde yine Hülya Avşar'ın kızını oynadı. Bu ilk filmi ile Altın Portakal ödülü kazandı. Daha sonra 2006 yılında gösterime giren Kader filminde yer aldı ve 18. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Ardından Yaralı Yürek ve Bıçak Sırtı gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Show TV'de yayınlanan Gece Sesleri adlı dizide rol aldı.
Gani Müjde'nin yazıp yönettiği Osmanlı Cumhuriyeti filminde Ata Demirer ile başrolü paylaştı. Ay Yapım'ın projesi, atv'de yayınlanmış olan Samanyolu dizisinde Özcan Deniz ile beraber rol aldı.
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Abdülhamid Hechler'i ortaya çıkararak masonlara darbe vurmuştur. Abdülhamid'in sıradaki planı masonların büyük loca olmaları için toplanmalarını engellemektir. Abdülhamid'in şüphesi sadece Zülüflü üzerinde değildir. Ahmet Paşa da şüphe duyulan paşalar arasına eklenir. Başmabeyinci Tahsin Paşa kendi yöntemleri ile mason paşayı bulmaya çalışır. Zakaryan'ların Artin'in peşine düşüp öldürmeleri Eşref Aziz'i düşündürür.
Zakaryan'ın hâkim olduğu yerleri ve planlarını öğrenmeye kararlıdır. Zakaryan'ın mekânlarını inceleyen Eşref Aziz bambaşka bir dünya ile karşılaşır. Onların kurduğu oyunların içine kendisi de dâhil olur.
Bidar haremdeki tedbirleri iyice arttırır. Meziyet hiç istemese de Abdülkadir'den uzaklaşmak zorunda kalır. Abdülkadir bunun sorumlusu olarak gördüğü annesiyle karşı karşıya gelir. Bidar bir türlü ispat edemese de Fatma'nın hain olduğundan emindir.
Onun oyununu bozmak, niyetini öğrenmek için uğraşır. Fatma'ya nihayet beklediği haber gelir. Artık babasına itibarını geri kazandıracak, amcası Abdülhamid'i de zora sokabilecektir. Ancak Fatma istediği delillere ulaşabilmek için Bidar'ı atlatmak zorundadır. Bu da hiç kolay değildir. Aliye'nin ise planı başkadır. Bidar'ın öldürüldüğünü gördüğü kabusu gerçek mi olacaktır? Abdülhamid aradığı Mason Paşa'yı sonunda öğrenebilecek midir?