Her gün heyecanın dorukta yaşandığı Doya Doya Moda'da bugün şoke eden bir olay vardı. Jüri üyeleri tarafından diskalifiye edildiği söylenen Doya Doya Moda Rabia gerçekten elendi mi? 17 haftadır yarışan ve 4 kez haftanın birincisi olarak altın kolyeyi boynuna takan Rabia Ağca yayın dışındaki kayıtlarda neler söyledi? Doya Doya Moda Rabia yarışmadan gerçekten elendi mi?
DOYA DOYA MODA RABİA DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Rabia Gülşah Saraçoğlu'nun "Bana söylemek istediğin ya da itiraf etmek istediğin bir durumu var mı? " sorusu karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Saraçoğlu, bu soru ardından bir karar aldıklarını söyledi. İkinci sezonun iddialı isimlerinden biri olan Rabia'nın diskalifiye edildiği açıklandı.Yarışmacıların her konuşmasının kayıt altında tutulduğunu hatırlatan Gülşah Saraçoğlu, Rabia'nın dış sesle bir konuşmasında söyledikleri nedeniyle diskalifiye edildiğini söyledi. Diskalifiye nedeni olarak yarışmacının yayınlanan bir bölümdeki "Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu ben eleştiriyor ancak Gülşah Hanım beni aşağı çekmek için elinden geleni yapıyor." sözleri gösterildi. Daha sonra ise bunun bir şaka olduğu açıklandı, Rabia elenmedi.
RABİA AĞCA KİMDİR?
Hatay doğumlu Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında ve öğrenci. İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia Ağca, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" diyor. İddialı bir isim olan Rabia, 1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Özde oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? (30 EKİM)
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Rümeysa ve Rabia girdi. Kemal Doğulu elenen ismin Rabia olduğunu açıkladı. Daha sonra ise bunun bir şaka olduğunu ve bu hafta kimsenin elenmediğini söyledi.