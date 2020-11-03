DOYA DOYA MODA RABİA DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Rabia Gülşah Saraçoğlu'nun "Bana söylemek istediğin ya da itiraf etmek istediğin bir durumu var mı? " sorusu karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Saraçoğlu, bu soru ardından bir karar aldıklarını söyledi. İkinci sezonun iddialı isimlerinden biri olan Rabia'nın diskalifiye edildiği açıklandı.Yarışmacıların her konuşmasının kayıt altında tutulduğunu hatırlatan Gülşah Saraçoğlu, Rabia'nın dış sesle bir konuşmasında söyledikleri nedeniyle diskalifiye edildiğini söyledi. Diskalifiye nedeni olarak yarışmacının yayınlanan bir bölümdeki "Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu ben eleştiriyor ancak Gülşah Hanım beni aşağı çekmek için elinden geleni yapıyor." sözleri gösterildi. Daha sonra ise bunun bir şaka olduğu açıklandı, Rabia elenmedi.

RABİA AĞCA KİMDİR?

Hatay doğumlu Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında ve öğrenci. İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia Ağca, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" diyor. İddialı bir isim olan Rabia, 1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.