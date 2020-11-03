TV8'in hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan Doya Doya Moda'da 42 beden ve üstü yarışmacılar stillerini sergiliyor. Cuma günü yaşanan haftanın finalinden sonra yeni haftaya başlayan yarışmacılar ikinci gün puanlarını jüri üyelerinden aldı. Peki fenomen stil yarışması Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Gülşah Saraçoğlu hakkında yayın dışında kötü konuştuğu ve kayıtlara geçtiği için jüri üyeleri tarafından diskalifiye olduğu açıklanan Rabia'nın daha sonra elenmediği ve şaka yaptıkları açıklandı. İşte 3 Kasım Salı Doya Doya Moda puan durumu…
3 KASIM SALI DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Rabia:8
Özde: 11
Rümeysa: 19
Sabiha:13
Tuğçe:5
Birben:8
Aleyna:13
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Özde oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Rümeysa ve Rabia girdi. Kemal Doğulu elenen ismin Rabia olduğunu açıkladı. Daha sonra ise bunun bir şaka olduğunu ve bu hafta kimsenin elenmediğini söyledi.
DOYA DOYA MODA SABİHA KİMDİR?
Doya Doya Moda 2. Sezon yarışmacılarından Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, 1996 yılında dünyaya geldi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan ancak aslen Rizeli olan Rümeysa, çiğ köfte dükkanı işletiyor.
Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, daha önce evlenip boşanmış ve bu evlilikten bir çocuğu var.
Yaşadıkları nedeniyle zaman zaman duygusal anlar yaşayan Sabiha, 'Erkek arkadaş ile ilk buluşma' konseptinde duygusal anlar yaşamış ve şunları söylemişti. "Eşimden çok kısa bir süre önce ayrıldım, bekar bir anneyim. Kötü bir şekilde ayrılmadık, sadece anlaşamıyorduk. Bitirmenin en doğrusu olduğuna karar verdik. Yarışmaya çocuğum için katıldım, tek başıma annelik nasıl yaparım, bunu göstermek için yarışmaya katıldım"