Yanımda Kal bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak ve duygusal anlar yaşatacak. Hem romantik hem de dram yüklü bir film olan Yanımda Kal 2018 yılında vizyona girmiş ve ilgiyle izlenmişti. Yayın akışında gören ve arama motorları üzerinden araştırmalar yapan izleyicilerin merak ettiği Yanımda Kal film konusu nedir? Yanımda Kal oyuncuları kimler? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik.
YANIMDA KAL FİLM KONUSU NEDİR?
Yanımda Kal, işkolik bir adam ile sokak şarkıcısı bir kızın hikayesini konu ediyor. Emir Kurt, genç bir iş adamıdır. İşçi sınıfı bir aileden gelen Emir'in hayatı çalışmakla geçer. Hayatındaki her şeyi geri plana atıp gece gündüz çalışarak sahip olduğu konuma ulaşır. Önemli bir yatırım bankasında çalışan Emir'in kendini sadece işe adaması onun insanlarla ilişki kurmakta zorlanmasına neden olur. Hayatı sadece işten ibaret olan Emir'in yaşamı Zeynep ile karşılaşması ile bambaşka bir hal alır. Zeynep, sokak şarkıcısı olan, neşe dolu genç bir kızdır. Bir tesadüf sonucu bir araya gelen Emir ve Zeynep kısa sürede birbirlerinin vazgeçilmezi haline gelir. Emir, Zeynep ile adeta hayata yeniden başlamıştır. Ancak çiftin bu mutluluğu Zeynep'in amansız bir hastalığa yakalanması ile yarım kalır.
Yanımda Kal'ın yönetmen koltuğunda Son Ders: Aşk ve Üniversite, Sizi Seviyorum, Dünyanın En Güzel Kokusu gibi filmlerin de yönetmen ve senaristliğini üstlenen Mustafa Uğur Yağcıoğlu oturuyor. Aşk ve dram türündeki filmin başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral paylaşıyor. Filmin senaryosu ise "İlk Öpücük" filminin de senaryosuna imza atan Çağlar Yurt'a ait.
YANIMDA KAL OYUNCULARI KİMLER?
Çağlar Ertuğrul (Emir)
Meriç Aral (Zeynep)
Murat Aygen
Nilay Duru
Ege Aydan
Levent Sülün
Tuna Arman
Deniz Baytaş
Alican Albayrak