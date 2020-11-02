En son Çatı Katı Aşk dizisinde rol alan güzel oyuncu Nilay Deniz ile ilgili kötü bir haber geldi. 3 yıl önce hayatını birleştirdiği Erçin Karabulut ile boşanma kararı aldıkları haberi gündemde büyük etki yarattı. Peki Nilay Deniz bu haberleri doğruladı mı, gerçekten eşinden boşandı mı? İzleyiciler Nilay Deniz'in hayatı hakkındaki detayları da merak ederek sorgular oldu. İşte tüm bilgiler…