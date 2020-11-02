Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 2 Kasım Pazartesi Doya Doya Moda puan durumu!

DOYA DOYA MODA ÖZDE KİMDİR?



Yarışmaya Mersin'den dahil olan Özde Karacan, 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda'da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti. Doya Doya Moda 2. Sezonuna 24 Ağustos'ta dahil olan Özde, ilk sezonda olduğu gibi 2. Sezonda da katıldığı ilk hafta birincilik alarak iddiasını ortaya koydu.



BİRBEN ÇOŞKUN KİMDİR?



Doya Doya Moda yarışmasına İzmir'den katılan Birben Coşkun, 24 yaşında. Yarışmacı, kendisine ait bir pastaneye sahip ve onun işletmeciliğini yaparken organizasyon işleriyle de uğraşıyor. Tütü etekler yaparak para kazandığını daha sonra pastacılık yapmaya başladığını anlatan genç yarışmacı, yaşadığı zor günleri anlatırken gözyaşlarını tutamamıştı. Babasını yurt dışında olması nedeniyle senede 1 kez görebildiğini söylemişti. Birben, "Benim için moda insanın kendini ve vücudunu tanıyıp kendini en iyi şekilde ifade edebilmesidir diyor"