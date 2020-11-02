BABASI PAYLAŞIM YAPARAK ELENECEĞİNİ İFŞA ETMİŞTİ!



Tanya'nın babası Alkan Kilityalı sosyal medya hesabından geçtiğimiz gün, kızının fotoğraflarını yayınlayarak, "Olsun be güzelim 100.000 kişi içinden son 12'ye kalmak bizim için büyük bir gururdu. Kalbimizdesin sen bizim gururumuzsun, sen bizim gerçek şampiyonumuzsun" ifadelerini kullandı.



ELENEN İSİM TANYA OLDU!



MasterChef Türkiye'de eleme gecesi final oyununa Furkan, Tanya ve Uğur kaldı. Bu yarışmacılardan bu turda Somer Şefin imza tabağı "Toprak Ana" yemeğini yapmalarını istedi. Bu yemek için verilen süre ise 75 dakika idi. Bu programda şu ana kadar verilen en uzun süreydi. Yarışmacılar, bu süre içinde Somer şefin tabağına en yakın tabağı yapmak için uğraştı. Yarışmacılar, tabaklarını süre bitiminde tadım yapmaları için şeflere sunuldu. Şefler, tadım ile birlikte Somer şefin yaptığı sunuma benzeyen yarışmacının kim olduğunu tadım sonrasında açıkladı. Furkan, final eleme oyununda birinci olurken Tanya ve Uğur son ikiye kaldı. Şeflerin oyları neticesinde, elenen isim TANYA oldu.