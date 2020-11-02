İsmail Küçükkaya neden yok? İsmail Küçükkaya Korona mı oldu? FOX yayın akışı

İsmail Küçükkaya neden yok? İsmail Küçükkya Korona mı oldu? FOX ekranlarında yayınlanan Çalar Saat programı ile sabah haberlerini sunan Küçükkaya günlerdir ekranlarda yok. Bu nedenle vatandaşlar programın bitip bitmediğini araştırıyor. FOX yayın akışı İsmail Küçükkaaya neden yok sorusuna yanıt aranıyor.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA NEDEN YOK?

Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Çalar Saat' adlı programın sunucusu olan gazeteci İsmail Küçükkaya koronavirüse yakalandı. Küçükkaya ve ekibi karantinaya alındı. İsmail Küçükkaya'nın yerine programa çıkacak isim ise İlker Karagöz oldu.