İsmail Küçükkaya neden yok? İsmail Küçükkaya Korona mı oldu? FOX yayın akışı

İsmail Küçükkaya neden yok? İsmail Küçükkya Korona mı oldu? FOX ekranlarında yayınlanan Çalar Saat programı ile sabah haberlerini sunan Küçükkaya günlerdir ekranlarda yok. Bu nedenle vatandaşlar programın bitip bitmediğini araştırıyor. FOX yayın akışı İsmail Küçükkaaya neden yok sorusuna yanıt aranıyor.
İSMAİL KÜÇÜKKAYA NEDEN YOK?
Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Çalar Saat' adlı programın sunucusu olan gazeteci İsmail Küçükkaya koronavirüse yakalandı. Küçükkaya ve ekibi karantinaya alındı. İsmail Küçükkaya'nın yerine programa çıkacak isim ise İlker Karagöz oldu.
Fox TV sunucu İsmail Küçükkaya'nın, geçen gün sunduğu programa çıkmaması herkes tarafından merak edilmişti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Küçükkaya, "Günaydın arkadaşlar; dün Covid 19 testi yaptırdım. Sonuç bugün çıkacak Tedbiren bu sabah yayına çıkmadım. Test sonucunu bekliyoruz. Sonucu bildireceğim. Teşekkürler" ifadelerine yer verdi.
PROGRAMA İLKER KARAGÖZ ÇIKACAK
Küçükkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu aktarılırken, karantina sürecinde yerine İlker Karagöz'ün bakacağı aktarıldı.
"TESTİM POZİTİF ÇIKTI"
Öte yandan İsmail Küçükkaya yaptığı yeni açıklamada koronavirüse yakalandığını doğruladı. Küçükkaya yaptığı açıklamada, "Aklımız, kalbimiz İzmir'de. Kayıplarımız var. Acımız büyük. Kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.
Enkaz altında kalanlar için dua ediyoruz. Bu şartlarda kişinin kendi durumundan bahsetmesi hoş değil. Kendimi bu duruma düşürmek istemem. Lakin küçük bir açıklama yapmaya mecburum. Perşembe günü test yaptırdım ve sonucu beklerken tedbiren izolasyona girdim. Yaptırdığım testin sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.