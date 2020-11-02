Kuruluş Osman 32. bölüm 2. fragmanında hain plan tek tek ortaya çıkıyor. Geçen hafta çarşamba günü yayınlanan bölümde Ertuğrul Bey'in verdiği vazife üzerine Geyhatu ile görüşmeye giden Savcı, ona kısa sürede oğlunu bulup getireceğinin garantisini verdi. Ancak yaptığı baskında başına gelmeyen şey kalmadı. Yavlak Arslan'ın pususuna düşen Savcı Bey zor durumda kaldı. Osman Bey'in yardımına ise son anda Bamsı yetişti. Flatyos'un kurduğu hain planı bozan Bamsı, Osman ile birlikte oradan çıktı. Bugün yayınlanan Kuruluş Osman 32. bölüm 2. fragmanında Geyhatu'nun Kayı Obası'na baskın verdiği görülüyor ve tam Bamsı'nın boğazına bıçak dayadığı esnada Osman Bey çıkageliyor. Ayrıca Gündüz Bey, tekfur Nikola tarafından hançerleniyor. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Beni hayal kırıklığına uğrattın Osman!"
Ertuğrul Bey'in Geyhatu'ya elçi gitme görevini Savcı Bey'e vermesi ile hayal kırıklığına uğrayan Osman Bey, babasının sözünü dinlemeyerek ağabeyinin peşine takılır.
GÖKTUĞ'U ZİNDANA ATIYOR
Dündar Bey'i Nikola ile anlaşma yapmakla görevlendiren Ertuğrul Bey, bu anlaşma ile obanın iki ateş arasında kalmasının önüne geçmek istemektedir ancak Nikola ve Flatyos, kurdukları tuzakla ve anlaşmadaki 'kısasa kısas' maddesini kullanarak Göktuğ'u zindana atar.
OSMAN BEY'E KURULAN OYUNLAR
Bamsı Bey'ın dönüşü ise Nikola ve Flatyos'un planlarına darbe vuracaktır. Osman Bey, kendisine kurulan oyunları bozabilecek mi?
BAMSI BEY DÖNÜYOR
Göktuğ, zindandan kurtulabilecek mi? Bamsı Bey'in dönüşü Kayı Obası'nda dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey'in Osman Bey'e olan tavrının sebebi ne? Savcı Bey, Geyhatu'yu ikna edebilecek mi? Yavlak Arslan'ın planına kim engel olacak?
Osman Bey iki ateş arasında!
Ertuğrul Bey'in Geyhatu'ya elçi gitme görevini Savcı Bey'e vermesi ile hayal kırıklığına uğrayan Osman Bey, babasının sözünü dinlemeyerek ağabeyinin peşine takılır.
Dündar Bey'i Nikola ile anlaşma yapmakla görevlendiren Ertuğrul Bey, bu anlaşma ile obanın iki ateş arasında kalmasının önüne geçmek istemektedir ancak Nikola ve Flatyos, kurdukları tuzakla ve anlaşmadaki 'kısasa kısas' maddesini kullanarak Göktuğ'u zindana atar.
Bamsı Bey'ın dönüşü ise Nikola ve Flatyos'un planlarına darbe vuracaktır. Osman Bey, kendisine kurulan oyunları bozabilecek mi? Göktuğ, zindandan kurtulabilecek mi?
Bamsı Bey'in dönüşü Kayı Obası'nda dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey'in Osman Bey'e olan tavrının sebebi ne?
Savcı Bey, Geyhatu'yu ikna edebilecek mi? Yavlak Arslan'ın planına kim engel olacak?