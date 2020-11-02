Kuruluş Osman 32. bölüm 2. fragmanında hain plan tek tek ortaya çıkıyor. Geçen hafta çarşamba günü yayınlanan bölümde Ertuğrul Bey'in verdiği vazife üzerine Geyhatu ile görüşmeye giden Savcı, ona kısa sürede oğlunu bulup getireceğinin garantisini verdi. Ancak yaptığı baskında başına gelmeyen şey kalmadı. Yavlak Arslan'ın pususuna düşen Savcı Bey zor durumda kaldı. Osman Bey'in yardımına ise son anda Bamsı yetişti. Flatyos'un kurduğu hain planı bozan Bamsı, Osman ile birlikte oradan çıktı. Bugün yayınlanan Kuruluş Osman 32. bölüm 2. fragmanında Geyhatu'nun Kayı Obası'na baskın verdiği görülüyor ve tam Bamsı'nın boğazına bıçak dayadığı esnada Osman Bey çıkageliyor. Ayrıca Gündüz Bey, tekfur Nikola tarafından hançerleniyor. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Beni hayal kırıklığına uğrattın Osman!"

Ertuğrul Bey'in Geyhatu'ya elçi gitme görevini Savcı Bey'e vermesi ile hayal kırıklığına uğrayan Osman Bey, babasının sözünü dinlemeyerek ağabeyinin peşine takılır.