ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 6. sezonun ilk bölümlerinden itibaren yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Pelin Akil, Engin Benli, Adnan Biricik, Muhammed Cangören, Öner Ateş ve Rıdvan Aybars Düzey gibi ünlü isimleri kadrosuna dahil eden diziye son bölümde 3 yeni oyuncu daha katıldı. Diziye geçen hafta yayınlanan bölümde Kubilay rolünde Kürşat Demir, Cihan'ın yeğeni rolünde Burak Pamuk ve Hamdi Korkmaz'ın adamı rolünde Alp Özgür Yaşin katıldı. EDHO 170. bölüm fragmanında Hızır Çakırbeyli, Yaman Korkmaz ile anlaşma yaparak yeğeni Alparslan'ın can damarına basıyor. İşte EDHO 170. bölüm fragmanı

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Hızır devreye giriyor!"

Hızır Çakırbeyli, hayatının en büyük sınavını canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'la verir. Başına buyruk yaptığı baskınlar yüzünden yeğenini masadan kovan Hızır Reis, bununla yetinmeyip aileden de kovar.