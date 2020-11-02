Raif Dinçkök, çapkınlıkları yüzünden boşanmak isteyen 17 yıllık eşi Esra Hanım'ın gönlünü alabilmek için kırk takla atıyor ama çapkınlıktan da geri kalmıyor. Babasının çapkınlık genlerini taşıyan Raif Dinçkök, SABAH'tan Bülent Cankurt'un kaleme aldığı habere göre yasak aşkına devam ediyor. İşte o yazı...
"Armut dibine düşer" diye boşuna söylememiş atalarımız! İlerleyen yaşına rağmen hızlı hayatı ve çapkınlıklarıyla birçok genç playboy'u cebinden çıkaran merhum Ali Dinçkök'un çapkınlık geni, oğlu Raif Dinçkök'e de geçmiş!
Serdar Bilgili'nin eski eşi Ebru İpekçi ile yaşadığı yasak aşk yüzünden yine evliliği çatırdayan Raif Bey'in bu ilişkisini bitirdiğini, çapkınlığa tövbe ettiğine dair eşine yeminler verdiğini duyuyordum!
Ancak öğrendim ki, Ebru İpekçi ile ilişkisi halen devam ediyormuş! Üstelik, Ebru İpekçi'nin Şile'deki yazlığındaki gizli buluşmaları Esra Hanım'ın da kulağına gitmiş! Raif Bey'in, bu gidişle evliliğini kurtarabilmesi imkansız! Artık ya eşi Esra Hanım'dan ya da çapkınlıktan vazgeçmesi gerekiyor!