Ancak öğrendim ki, Ebru İpekçi ile ilişkisi halen devam ediyormuş! Üstelik, Ebru İpekçi'nin Şile'deki yazlığındaki gizli buluşmaları Esra Hanım'ın da kulağına gitmiş! Raif Bey'in, bu gidişle evliliğini kurtarabilmesi imkansız! Artık ya eşi Esra Hanım'dan ya da çapkınlıktan vazgeçmesi gerekiyor!