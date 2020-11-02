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    • Magazin
    • 02.11.2020 10:04
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    • 02.11.2020 10:04
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    ? 1 Kasım eleme potasında kimler vardı?

    Dün akşamdan bu yana ? Sorusunun yanıtı merak edilerek gündemde sıkça araştırılıyor. Her hafta olduğu gibi bu Pazar’da heyecan ve gerilim dolu bir eleme gecesi yaşandı. Peki 1 Kasım eleme potasında kimler vardı? İlk etapta 6 kişiden üçü kurtulurken kalan 3 kişi de kendi arasında yarıştı. İçlerinden en kötü tabağı yapan yarışmacı ise hayallerine veda etmek zorunda kaldı. İşte Masterchef’te bu hafta elenen yarışmacı…

    takvim.com.tr
    Masterchef kim elendi?

    TV8'in fenomen yarışması Masterchef'te dün akşam yine kıyasıya mücadele vardı ve eleme potasındaki yarışmacılar gitmemek için çabaladı. Masterchef kim elendi? 1 Kasım Masterchef eleme potasında kimler vardı? Sorularının yanıtları izlemeyi kaçıranlar tarafından arama motorları üzerinden sıkça araştırılmaya başlandı. Dün akşam Masterchef hayallerine veda eden yarışmacı hangisi oldu? İşte yaşananlar…

    MASTERCHEF KİM ELENDİ?

    İlk turda şefler, yarışmacılara ana ürün olarak Trabzon hurması verdi ve bundan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Markete girip alışveriş yapan yarışmacıların bu yemeği yapmaları için 45 dakika süresi vardı. Süre sonunda yarışmacıları, yaptıları yemekleri şeflerin beğenisine sunuldu. Şefler tadım yaptıktan sonra ilk olarak altılı turun birincisini açıkladı. İlk oyunun en başarılı yemeğini hazırlayan isim Eray oldu. Gecenin ikincisi Serhat, üçüncüsü de Barbaros oldu.

    MasterChef Türkiye'de eleme gecesi final oyununa Furkan, Tanya ve Uğur kaldı. Bu yarışmacılardan bu turda Somer Şefin imza tabağı "Toprak Ana" yemeğini yapmalarını istedi. Bu yemek için verilen süre ise 75 dakika idi. Bu programda şu ana kadar verilen en uzun süreydi. Yarışmacılar, bu süre içinde Somer şefin tabağına en yakın tabağı yapmak için uğraştı. Yarışmacılar, tabaklarını süre bitiminde tadım yapmaları için şeflere sunuldu. Şefler, tadım ile birlikte Somer şefin yaptığı sunuma benzeyen yarışmacının kim olduğunu tadım sonrasında açıkladı. Furkan, final eleme oyununda birinci olurken Tanya ve Uğur son ikiye kaldı. Şeflerin oyları neticesinde, elenen isim TANYA oldu.

    MAVİ TAKIM

    Özgül - Kaptan

    Barbaros

    Esra

    Uğur

    Ayyüce

    Eray

    KIRMIZI TAKIM

    Tanya - Kaptan

    Serhat

    Furkan

    Emir

    Ebru

    Sefa
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