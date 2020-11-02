MASTERCHEF KİM ELENDİ?

İlk turda şefler, yarışmacılara ana ürün olarak Trabzon hurması verdi ve bundan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Markete girip alışveriş yapan yarışmacıların bu yemeği yapmaları için 45 dakika süresi vardı. Süre sonunda yarışmacıları, yaptıları yemekleri şeflerin beğenisine sunuldu. Şefler tadım yaptıktan sonra ilk olarak altılı turun birincisini açıkladı. İlk oyunun en başarılı yemeğini hazırlayan isim Eray oldu. Gecenin ikincisi Serhat, üçüncüsü de Barbaros oldu.

MasterChef Türkiye'de eleme gecesi final oyununa Furkan, Tanya ve Uğur kaldı. Bu yarışmacılardan bu turda Somer Şefin imza tabağı "Toprak Ana" yemeğini yapmalarını istedi. Bu yemek için verilen süre ise 75 dakika idi. Bu programda şu ana kadar verilen en uzun süreydi. Yarışmacılar, bu süre içinde Somer şefin tabağına en yakın tabağı yapmak için uğraştı. Yarışmacılar, tabaklarını süre bitiminde tadım yapmaları için şeflere sunuldu. Şefler, tadım ile birlikte Somer şefin yaptığı sunuma benzeyen yarışmacının kim olduğunu tadım sonrasında açıkladı. Furkan, final eleme oyununda birinci olurken Tanya ve Uğur son ikiye kaldı. Şeflerin oyları neticesinde, elenen isim TANYA oldu.