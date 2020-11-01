Sihirli Annem yeniden mi çekiliyor? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Şimdi oyuncuları büyüyen dizi bir dönem izlenme rekorları kırmıştı ve 2020 versiyonunun çekileceği haberleri izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Peki gerçekten Sihirli Annem yeniden çekilecek mi, nerede yayınlanacak? Betüş'ü Açelya Topaloğlu mu canlandıracak?
SİHİRLİ ANNEM YENİDEN Mİ ÇEKİLİYOR?
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi yeniden ekranlara geri dönüyor. Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olan Exxen adlı dijital platform için çekeceği Sihirli Annem dizisinin hazırlıkları sürüyor. Yılbaşında yayında olması planlanan 10'ar bölümden oluşacak iki sezonluk projenin kadrosu şekillenmeye başladı.Gamze Özer'in yazdığı dizide Dudu'yu Nergis Kumbasar ve Perihan'ı Lale Başar'ın oynayacağı ortaya çıkmıştı. Dizinin daha önce İnci Türkay tarafından canlandırılan Betüş rolüne hayat verecek oyuncu da belli oldu. Güldür Güldür Show'da oynayan Açelya Topaloğlu fenomen dizinin yeni Betüş'ü oldu.
AÇELYA TOPALOĞLU KİMDİR?
Açelya Topaloğlu 19 Kasım 1986'da İzmir'de dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarından itibaren üniversiteye kadar olan dönemde dans ile ilgilenen Açelya Topaloğlu, Tan Sağtürk Dans Okulu Modern Dans bölümünde dans eğitimi almıştır. Kısa bir süre Anadolu Ateşi Dans Grubunda yer almıştır. Annesinin büyük desteği ile üniversite çağına yaklaştıkça tiyatroya daha çok ağırlık vermiş, 2008-2009 yılında MSM-Actor Studio 'da müzikal eğitimi alıp 2009 yılında MSM-Konservatuvar Tiyatro Bölümü 'nü kazanıp 2013 yılında mezun olmuştur.
Aşk Yakar, Arka Sokaklar, Gece Sularında İstanbul, Eve Düşen Yıldırım, Kaçak Gelinler, İnadına Aşk, Meryem, Darısı Başımıza isimli dizilerde rol alan oyuncu sinama filmlerinde de yer aldı. Ünlü oyuncu, Beni Seviyorum, Arkadaşlar Arasında, Öldür Beni Sevgilim isimli sinema projelerine adını yazdırdı.