Mavi Dolunay Oğlak-Kova-Terazi-Kova-Yay-Aslan-İkizler-Başak-Yengeç-Balık-burçları nasıl etkiler? Mavi Dolunay burç yorumları!

MAVİ DOLUNAY NEDİR?

Mavi Ay dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesidir. Nadir yaşanan bir gök olayı olan Mavi Ay Mavi Ay, Ay'ın mavi renkte görünmesi anlamına gelmiyor.

Dünya'da meydana gelen volkanik patlamalar ve orman yangınlarının sebep olduğu toz bulutlarının hareketi nedeniyle mavi ve tonlarında gözüken Dolunay, gökbilimciler tarafından Mavi Ay olarak tanımlanmıştır. Aslında Ay'ın rengi değişmemekte, ancak toz bulutları sebebiyle Ay mavi renkte görülmektedir.

Mavi Ay terim olarak 1946 yılında "Sky& Telescope" dergisi tarafından kullanılmıştır, ancak tanım tam olarak Mavi Ay'ı karşılamamıştır.

Mavi Ay, ilk kez 1883 yılında belirgin bir şekilde görüldü ve kayıtlara geçti. Öte yandan mavi rengine en yakın Mavi Dolunay, 1991 yılında görüntülendi.