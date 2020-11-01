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    • 01.11.2020 13:27
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    • 01.11.2020 13:27
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    dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda? Alev Alev dizi oyuncuları kimler?

    Gündemde sıkça dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yayınlanan tanıtımları ile çok fazla izlenen, konusu ve oyuncularıyla oldukça dikkat çeken Alev Alev dizi hakkındaki bilgiler merak edilerek araştırılmaya başlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizi hangi kanalda izleyici karşısına çıkacak? Alev Alev dizi oyuncuları kimler? İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Alev Alev dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda?

    Televizyonda yayınlanan diziler izleyiciler tarafından ilgiyle izleniyor. Özellikle yeni başlayan dizilerin konuları, oyuncuları araştırılırken hangi kanalda yayınlanacağı da araştırma konusu oluyor. Peki Alev Alev dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda? Alev Alev dizi oyuncuları kimler? Tanıtımlarıyla dikkat çeken ve ilgiyle izlenen Alev Alev dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu, işte detaylar…

    ALEV ALEV DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ KANALDA?

    5 Kasım Perşembe akşamı ilk bölümüyle Show TV'de yayınlanacak.

    ALEV ALEV DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

    Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek.

    Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi'nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.

    ALEV ALEV OYUNCULARI KİMLER?

    Zuhal Olcay

    Demet Evgar

    Hazar Ergüçlü

    Dilan Çiçek Deniz

    Cem Bender

    Berkay Ateş

    Cihangir Ceyhan

    Berker Güven
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    Haberler Magazin Alev Alev dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda? Alev Alev dizi oyuncuları kimler?