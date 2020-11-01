Televizyonda yayınlanan diziler izleyiciler tarafından ilgiyle izleniyor. Özellikle yeni başlayan dizilerin konuları, oyuncuları araştırılırken hangi kanalda yayınlanacağı da araştırma konusu oluyor. Peki Alev Alev dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda? Alev Alev dizi oyuncuları kimler? Tanıtımlarıyla dikkat çeken ve ilgiyle izlenen Alev Alev dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu, işte detaylar…
ALEV ALEV DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ KANALDA?
5 Kasım Perşembe akşamı ilk bölümüyle Show TV'de yayınlanacak.
ALEV ALEV DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek.
Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi'nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.
ALEV ALEV OYUNCULARI KİMLER?
Zuhal Olcay
Demet Evgar
Hazar Ergüçlü
Dilan Çiçek Deniz
Cem Bender
Berkay Ateş
Cihangir Ceyhan
Berker Güven