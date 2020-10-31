Nizamülmülk'ün tertibi sonrasında, Batıniler kendilerine kurulan tuzağa çekilmişler, Sencer oraya gitmemek için ne yapsa da başarılı olamamış, Tapar'la karşı karşıya gelmiş ve vuruşmada yüzü açılan Sencer'in boynuna Tapar'ın kılıcı dayanmıştı. Tapar'ı durduran hamle kimden gelecektir? Sencer, Batınilerle giriştiği mücadelenin en kritik eşiğinde yoluna devam edebilecek midir?