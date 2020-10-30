EDHO'da yeni isimler bomba etkisi yaratacak! Yeni hamleyle düşmanların bahtı bağlanıyor

EDHO'da yeni isimler bomba etkisi yaratacak. ATV ekranlarında 6. sezonuyla yoluna devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Son bölümde Alparslan ve Hızır Çakırbeyli arasındaki sorun giderek büyüyor ve Alparslan 'baba' olmayı tercih ederek amcalarına karşı cephe almaya başladı. Bu hafta yayınlanan 169. bölümde diziye Kubilay karakteriyle Kürşat Demir, Yaman'ın babası Hamdi Korkmaz'ın adamı rolünde Alp Özgür Yaşin ve Cihan'ın yeğeni karakteriyle Burak Pamuk dahil oldu. Yeni oyuncuların diziye dahil olmasıyla birlikte heyecanın giderek artacağı ve Korkmaz-Çakırbeyli savaşında yeni cepheler açılacağı görülüyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Hızır devreye giriyor!"

Hızır Çakırbeyli, hayatının en büyük sınavını canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'la verir. Başına buyruk yaptığı baskınlar yüzünden yeğenini masadan kovan Hızır Reis, bununla yetinmeyip aileden de kovar.