ATV'de Perşembe akşamları yayınlanan ve reytingleri alt üst eden dizi Bir Zamanlar Çukurova'da başrol oyuncusu diziden ayrılıyor mu? Yaptığı kötülüklerden sonra vicdan azabı çekmeye başlayan ve iyi biri olarak yoluna devam eden Hünkar Yaman sona mı geldi? Ünlü oyuncu Vahide Perçin diziden ayrılıyor mu? Sabıka dosyasının kabarık olduğu ortaya çıkan Behice Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı öldürdü mü? Vahide Perçin kimdir? İşte merak edilen bilgiler…
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN HÜNKAR YAMAN'I DİZİDEN AYRILDI MI?
Son bölümün final sahnesinde Behice'nin Hünkar Yaman'ı bıçaklamasından sonra yeni fragman heyecanla beklenmeye başlandı. Yeni fragmanla birlikte Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı belli olacak.
VAHİDE PERÇİN KİMDİR?
Vahide Perçin 13 Haziran 1965 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Vahide Perçin'in ailesi Yunanistan'da İzmir'e yerleşmiştir. Üniversite eğitimini İktisat Fakültesi'nde almaya başlayan Vahide Perçin daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim almaya başladı.
Tiyatro üzerine eğitim alan Vahide Perçin üniversite eğitimi aldığı esnada Altan Gördüm ile tanıştı. 1992 yılında üniversite eğitimi aldığı sırada hayatlarını birleştirmeye karar veren Altan Gördüm ve Vahide Perçin çifti 2013 yılında evliliklerini sonlandırdı.
Altan Gördüm ve Vahide Perçin çiftinin Alize isimli bir kız çocuğu bulunmaktadır. Saçları kahverengi olan Vahide Perçin'in gözleri eladır. Vahide Perçin'in boyu 1.78 cm, kilosu 54 kilodur.
VAHİDE PERÇİN'İN OYUNCULUK KARİYERİ
Vahide Perçin'in oyunculuk kariyeri üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Ankara'ya gitmesiyle başlar. Ankara'dan Adana'ya giderek tiyatro oyunlarında oynamaya başlayan Vahide Perçin uzun bir tiyatro oyunculuğu sonrasında dizilerde rol almaya başlamıştır.
İlk olarak "Bir İstanbul Masalı" adlı dizide rol alan Vahide Perçin başarılı bir oyunculuk performansı sergilemiştir.