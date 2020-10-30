ATV'de Perşembe akşamları yayınlanan ve reytingleri alt üst eden dizi Bir Zamanlar Çukurova'da başrol oyuncusu diziden ayrılıyor mu? Yaptığı kötülüklerden sonra vicdan azabı çekmeye başlayan ve iyi biri olarak yoluna devam eden Hünkar Yaman sona mı geldi? Ünlü oyuncu Vahide Perçin diziden ayrılıyor mu? Sabıka dosyasının kabarık olduğu ortaya çıkan Behice Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı öldürdü mü? Vahide Perçin kimdir? İşte merak edilen bilgiler…