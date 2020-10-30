Maral kimdir? Şarkıcı Maral kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne?

Uzun zamandır gündemde olmayan Maral bugün katıldığı televizyon programı ile magazin gündeminde yer aldı. Güzel sesiyle şarkılarını seslendiren Maral'in hayat hikayesi izleyiciler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Gerçek adı Ceylan Başusta olan Maral kimdir? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
MARAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Şarkıcı Maral aslen dedesinin Genç'ken Kumgeçit Kırık Köyü'ne yerleştiğini belirtmiş, aslen Bingöl İli Genç İlçesi nüfusuna kayıtlıdır. Aslen Zıkte Aşireti'nden olan Maral uzun yıllar Bingöl'de Dj'lik yapmıştır.
Bingöl'de doğup büyümüş ve çalışmıştır. Bir röportaj'da her şeyim Bingöl'dür demiş ve memleketine olan bağlılığını ve sevgisini bu şekilde ifade etmiştir. Bingöl halkının kendisini Maral olarak tanımayacağını ama Ceylan Başusta denildiğinde herkesin tanıdığını anlatmıştır.
Diyarbakır, Mersin, Elazığ gibi illerde katıldığı yarışmalarda 1. olmuştur. Müjdat Gezen Batı Halk Müziği Şan Bölümü'nde eğitim almış ardından Halk Müziği eserlerinden oluşan ilk albümünü 2013 yılında Sevdakar ismi ile müzik piyasasına sunmuştur.
2003 yılında Kara Mektup isimli sinema filminde Keje karakteri ile oyunculuk yapmıştır.
Günümüzde yaşantısını İstanbul'da sürdürmekte ve sahne çalışmalarını İstanbul Avcılar'da devam ettirmektedir.
MARAL SEVDAM ŞARKI SÖZLERİ
Öyle bir sevdaya düştüm
Yakar beni kül eder
Her günüm acıyla dolu
Bu aşk mezarda biter
Öyle bir sevdaya düştüm
Yakar beni kül eder
Her günüm acıyla dolu
Bu aşk mezarda biter
Yaşıyorum ölür gibi
Her bir an zehir gibi
Ben ne etsem anlamıyor
Yar insafsız zalim biri
Yaşıyorum ölür gibi
Her bir an zehir gibi
Ben ne etsem anlamıyor
Yar insafsız zalim biri
Kaç kere yemin ettim
Kaç kere tövbe etim
Kaç kere kitti dedim
Bitmedi ki bu devdam
Ancak ben ölünce
Hayattan el çekince
Topraklara girince
Öyle biter bu sevdam
Kaç kere yemin ettim
Kaç kere tövbe etim
Kaç kere bitti dedim
Bitmedi ki bu devdam
Ancak ben ölünce
Hayattan el çekince
Topraklara girince
Öyle biter bu sevdam
Dönüşü yok bu yolun kapılmışım seline
Nerede durur bilmem takılmışım peşine
Dönüşü yok bu sevdanın kapılmışım…