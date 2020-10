Maral kimdir? Şarkıcı Maral kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne?

MARAL SEVDAM ŞARKI SÖZLERİ



Öyle bir sevdaya düştüm

Yakar beni kül eder

Her günüm acıyla dolu

Bu aşk mezarda biter

Öyle bir sevdaya düştüm

Yakar beni kül eder

Her günüm acıyla dolu

Bu aşk mezarda biter

Yaşıyorum ölür gibi

Her bir an zehir gibi

Ben ne etsem anlamıyor

Yar insafsız zalim biri

Yaşıyorum ölür gibi

Her bir an zehir gibi

Ben ne etsem anlamıyor

Yar insafsız zalim biri

Kaç kere yemin ettim

Kaç kere tövbe etim

Kaç kere kitti dedim

Bitmedi ki bu devdam

Ancak ben ölünce

Hayattan el çekince

Topraklara girince

Öyle biter bu sevdam

Kaç kere yemin ettim

Kaç kere tövbe etim

Kaç kere bitti dedim

Bitmedi ki bu devdam

Ancak ben ölünce

Hayattan el çekince

Topraklara girince

Öyle biter bu sevdam

Dönüşü yok bu yolun kapılmışım seline

Nerede durur bilmem takılmışım peşine

Dönüşü yok bu sevdanın kapılmışım…