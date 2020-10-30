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    • Magazin
    • 30.10.2020 10:51
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    • 30.10.2020 10:51
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    ? Şarkıcı kaç yaşında, , ?

    ? Şarkıcı kaç yaşında, , ? Sorgulamaları sabah saatlerinden bu yana sıkça yapılmaya başlandı. Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Maral izleyicilere keyifli anlar yaşatırken hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu. Asıl adı olan Maral türküleriyle eğlendiriyor. İşte Ceylan Başusta hakkında merak edilen bilgiler…

    takvim.com.tr
    Maral kimdir? Şarkıcı Maral kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne?

    Uzun zamandır gündemde olmayan Maral bugün katıldığı televizyon programı ile magazin gündeminde yer aldı. Güzel sesiyle şarkılarını seslendiren Maral'in hayat hikayesi izleyiciler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Gerçek adı Ceylan Başusta olan Maral kimdir? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

    MARAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Şarkıcı Maral aslen dedesinin Genç'ken Kumgeçit Kırık Köyü'ne yerleştiğini belirtmiş, aslen Bingöl İli Genç İlçesi nüfusuna kayıtlıdır. Aslen Zıkte Aşireti'nden olan Maral uzun yıllar Bingöl'de Dj'lik yapmıştır.

    Bingöl'de doğup büyümüş ve çalışmıştır. Bir röportaj'da her şeyim Bingöl'dür demiş ve memleketine olan bağlılığını ve sevgisini bu şekilde ifade etmiştir. Bingöl halkının kendisini Maral olarak tanımayacağını ama Ceylan Başusta denildiğinde herkesin tanıdığını anlatmıştır.
    Diyarbakır, Mersin, Elazığ gibi illerde katıldığı yarışmalarda 1. olmuştur. Müjdat Gezen Batı Halk Müziği Şan Bölümü'nde eğitim almış ardından Halk Müziği eserlerinden oluşan ilk albümünü 2013 yılında Sevdakar ismi ile müzik piyasasına sunmuştur.
    2003 yılında Kara Mektup isimli sinema filminde Keje karakteri ile oyunculuk yapmıştır.
    Günümüzde yaşantısını İstanbul'da sürdürmekte ve sahne çalışmalarını İstanbul Avcılar'da devam ettirmektedir.

    MARAL SEVDAM ŞARKI SÖZLERİ

    Öyle bir sevdaya düştüm
    Yakar beni kül eder
    Her günüm acıyla dolu
    Bu aşk mezarda biter
    Öyle bir sevdaya düştüm
    Yakar beni kül eder
    Her günüm acıyla dolu
    Bu aşk mezarda biter
    Yaşıyorum ölür gibi
    Her bir an zehir gibi
    Ben ne etsem anlamıyor
    Yar insafsız zalim biri
    Yaşıyorum ölür gibi
    Her bir an zehir gibi
    Ben ne etsem anlamıyor
    Yar insafsız zalim biri
    Kaç kere yemin ettim
    Kaç kere tövbe etim
    Kaç kere kitti dedim
    Bitmedi ki bu devdam
    Ancak ben ölünce
    Hayattan el çekince
    Topraklara girince
    Öyle biter bu sevdam
    Kaç kere yemin ettim
    Kaç kere tövbe etim
    Kaç kere bitti dedim
    Bitmedi ki bu devdam
    Ancak ben ölünce
    Hayattan el çekince
    Topraklara girince
    Öyle biter bu sevdam
    Dönüşü yok bu yolun kapılmışım seline
    Nerede durur bilmem takılmışım peşine
    Dönüşü yok bu sevdanın kapılmışım…
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    Haberler Magazin Maral kimdir? Şarkıcı Maral kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne?