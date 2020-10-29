AHMET ARIMAN KİMDİR?

Ahmet Arıman, 1955 doğumlu müzisyen ve sinema oyuncusudur. Hababam Sınıfı'nda Hayta İsmail rolünü canlandırmıştır. Hâlen İstanbul'da çeşitli lokallerde müzisyenlik yapmaktadır.

Ahmet Arıman 27 11 1955 tarihinde İstanbul un fatih ilçesinde dünyaya merhaba diyen Ahmet arıman ,7 yıl sonra Bakırköy ilçesine taşınmışlardır,40 yılı aşkın süre Bakırköy'de yaşayan sanatçı ,orta okul yıllarında müziğe olan ilgisiyle çeşitli eğitim dershaneleri derken,

1972 yıllarında orkestra hayatına başlamıştır.

Bir turnede Münir Özkul ile çalışan sanatçı turne sonunda Hababam sınıfının Hayta İsmaili olur, ünlü yönetmen onu bu karaktere uygun görmüştür.

O dönemde arzu filmin en fazla beğenilen filmlerinde oynar,( gülen gözler,neşeli günler,bizim aile , sultan ) bunlardan bir kaçıdır .

Ertem eğilmezin vefatı ile sanki bir aile dağılmıştır ve artık bu tarz filmlerde çekilmez olur.

Sanatçımızı ,askerden gelmiş sahnesinde ,arkadaşlarına verdiği nasihatlerden cici kızlar benzetmesinden, ve daha bir çok film karesinden hatırlarız , güler ve duygulanırız.

Sahne çalışmalarına devam eden sanatçımız, festivallerde konserlerde ve çeşitli organizasyonlarda sevenleri ile buluşmaya devam ediyor.