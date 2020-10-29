NASİPSE OLUR KONUSU NEDİR?

Küçük kasabasında büyük hayalleri olan Günfer'in hayatı peş peşe gelen felâketlerle altüst olur. Günfer kahramanım dediği babasını kanserden kaybeder. Bu ani ölümün şokunu atlatmadan bu kez amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı ekmek fırınlarına mafya dadanır. Tüm bu yaşadıkları yetmezmiş gibi evlilik hayalleri kurduğu Yaşar'ın kendisini aldatması bardağı taşıran son damla olur. "