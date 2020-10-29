TV8'de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan Doya Doya Moda'da 42 beden ve üstü yarışmacılar modaya bakış açılarını yansıtıyor. Bazı yarışmacılar günün konseptine göre giyinirken bazıları konsept dışı kaldı ve en düşük puanları aldı. Peki günün en yüksek puanını hangi yarışmacı aldı? Hem heyecanlı, hem keyifli hem de gergin anların yaşandığı Doya Doya Moda'da puanlar durumu nasıldı? İşte 29 Ekim Perşembe Doya Doya Moda puanlaması haberimizde yer alıyor.
29 EKİM PERŞEMBE DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Yeni yarışmacı Aleyna: 6
Sabiha: 11
Rümeysa: 8
Tuğçe: 4
Özde: 20
Rabia: 4
Birben: 4
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda 98 puan ile Tuğçe oldu ve altın kolye ve bilekliğin sahibi oldu.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Rümeysa, Rabia ve Dilara girdi. Kemal Doğulu elenen ismin Nazlı olduğunu açıkladı.
DOYA DOYA MODA BİRBEN KİMDİR?
Dilan Birben çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.
RÜMEYSA BUYURAN KİMDİR?
Rümeysa Buyuran 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.