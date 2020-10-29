IRMAK ÜNAL KİMDİR?

Irmak Ünal, 15 Şubat 1977 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Babası tiyatrocu Cihan Ünal, annesi manken Sabiha Tarhan'dır. Babası daha sonra annesinden boşandı 1983 yılında sinema oyuncusu Türkan Şoray ile evlendi. O evliliğinden de Yağmur Ünal (d.1985 ) adında bir kız kardeşi oldu. İlkokul ve orta eğitimini Yükseliş Kolejinde okuyarak 1994 yılında mezun oldu. Ardından Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1998 yılında mezun oldu.

Üniversitede okuduğu yıllarda radyoculuğa merak sararak Radyo Bilkent'in kuruluşunda katkısı oldu. Daha sonra Radyo Mydonese'da kendi yapımcılığını üstlendiği programları sundu.

1998 yılında San Francisco'da Academy Of Art Üniversitesi'nde Sinema Televizyon Bölümü'ne başladı. 2002 yılında diplomasını aldı.

2000 yılında San Francisco'da Bela Union Theatre ile beraber, bir sezon boyunca Demon Industry isimli oyunla tiyatro sahnesinde boy gösterdi.

Yapımcısı Abdullah Oğuz ve Mahinur Ergun'un eserinden 2002 yılında çekilen"Kampüsistan" adlı dizide (Zeynep) karakterini canlandırarak tanındı. Dizide Kaan Urgancıoğlu, Göksun Çam, Tuğçe Kazaz, Engin Hepileri, Mete Horozoğlu, Engin Altan Düzyatan, İpek Değer, Kenan Bal, Alp Kırşan, Volga Sorgu gibi isimler rol aldı.

2004 yılında senaryosunu Mahinur Ergun'un yazdığı, müziklerini Gökhan Kırdar'ın yaptığı "Haziran Gecesi" adlı dizide Su Tarhan karakterini canlandırdı. Dizide başrollerde Özcan Deniz, Naz Elmas, Nebahat Çehre, Demir Karahan , Cevdet Arıcılar, Burcu Kara rol almıştır.

Ardından sırasıyla "Nehir" ve "Ahh İstanbul" dizilerinde rol aldı.

2007 yılında Mehmet Ali Erbil ile birlikte "Eyvah Çocuklar" adlı çocuk programını sundu.

2009 yılında çekimleri Alanya'da yapılan, senaryo ve yönetmenliği Ülkü Erakalın'dan olan ve Zeki Müren'in son 9 gününü anlatan "Çığlık Çığlığa Bir Sevda" adlı sinema filminde Ediz Hun, Selma Güneri, Tomris Oğuzalp, Özgür Özberk ile başrolde oynamıştır.

Irmak Ünal, Ağustos 2010 yılında Emre Karabacak ile evlendi. Kayla (d.2011) adında kızı ve Vadi (d.2014) adında oğlu olmak üzere iki çocuğu vardır. 2017 yılında ise boşandılar.