Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı hafta içi her gün sabah kuşağında ekrana geliyor. Bugün Ayasofya Camii'yi ziyaret eden Demet Akalın programına çağırdığı yakın arkadaşı Emirkan ile de gündeme geldi. Emirkan şarkılarıyla bir döneme adını yazdırmış ve hafızalara kazınmıştı. Bir süredir ekrandan uzak olan Emirkan'ın hayatı merak edilerek araştırılanlar arasında yer aldı.
EMİRKAN KİMDİR?
1973 yılının Haziran ayında dünyaya gelen Emirkan İkizler burcudur. İstanbul'da doğmuş baba tarafından aslen Siirt'lidir. 7 kardeştir ve ailenin 6. çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.
1981 ve 1984 yıllarında henüz 8 ve 10 yaşında iken albüm ve film müziği yapmış, arabesk okumuştur. Bir röportaj'da ilk çocuk sanatçı kendisinin olduğunu belirtmiştir.
İlköğretim, Ortaokul ve Lise eğitimini Davutpaşa'da Osman Ülkümen Anadolu Lisesi'nde tamamlamış ardından, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikiler Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü'nde müzik eğitimi almıştır.
2000 yılında profesyonel müzik kariyerine adım atmış ve Mahşere Kadar isimli albümü müzik severler ile buluşturmuştur. Toplam 11 şarkının bulunduğu albüm'de, Hakan Altun ve Ercan Saatçi'nin eserleri olmakla birlikte anonim parçalara da yer verilmiştir. 2002 yılında ise DMC Plak şirketi bünyesinde Ters Köşe adlı albümü çıkarmış, albümün prodüktörlüğünü ise Ercan Saatçi, müzik direktörlüğünü de Ufuk Yıldırım üstlenmiştir.
Ardından ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın sahip olduğu Kervan Plakçılık etiketi ile çıkarılmış, bir albümde kendisine ait 3 esere yer verilmiştir. Daha sonra Sevgililer Günü'nü çıkarmıştır. Son olarak 9 yıl aradan sonra yeni bir maxi single ile sevenleri ile buluşmuş ve Emirkan'ın kendi adını taşıyan 6 şarkılık albüm müzik severler ile buluşturulmuştur.
Ünlü sanatçı evlidir ve bir kızı, bir de oğlu vardır.
EMİRKAN MECBURUM SANA ŞARKI SÖZÜ
Ağla, kalbim ağla ona bağla bu canı
Sen kurtar ya Rabb ümitsizce karşılıksız yananı
Al derdimi dağlara ver, ateşe ver sen Ya Rabb
Dayanmaz ki dağlar taşlar, alev ağlar gör Ya Rabb
Ben mecburum sana, sesimi duysana
Allahın aşkına kıyma bana
Umutsa umut yok, çareme varmaz yol
Senden sonrası yok, mecburum sana