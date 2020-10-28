2000 yılında profesyonel müzik kariyerine adım atmış ve Mahşere Kadar isimli albümü müzik severler ile buluşturmuştur. Toplam 11 şarkının bulunduğu albüm'de, Hakan Altun ve Ercan Saatçi'nin eserleri olmakla birlikte anonim parçalara da yer verilmiştir. 2002 yılında ise DMC Plak şirketi bünyesinde Ters Köşe adlı albümü çıkarmış, albümün prodüktörlüğünü ise Ercan Saatçi, müzik direktörlüğünü de Ufuk Yıldırım üstlenmiştir.

Ardından ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın sahip olduğu Kervan Plakçılık etiketi ile çıkarılmış, bir albümde kendisine ait 3 esere yer verilmiştir. Daha sonra Sevgililer Günü'nü çıkarmıştır. Son olarak 9 yıl aradan sonra yeni bir maxi single ile sevenleri ile buluşmuş ve Emirkan'ın kendi adını taşıyan 6 şarkılık albüm müzik severler ile buluşturulmuştur.

Ünlü sanatçı evlidir ve bir kızı, bir de oğlu vardır.

EMİRKAN MECBURUM SANA ŞARKI SÖZÜ

Ağla, kalbim ağla ona bağla bu canı

Sen kurtar ya Rabb ümitsizce karşılıksız yananı

Al derdimi dağlara ver, ateşe ver sen Ya Rabb

Dayanmaz ki dağlar taşlar, alev ağlar gör Ya Rabb

Ben mecburum sana, sesimi duysana

Allahın aşkına kıyma bana

Umutsa umut yok, çareme varmaz yol

Senden sonrası yok, mecburum sana