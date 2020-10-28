BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Demir'in gazetecileri çağırıp oğlu Adnan'ın babasının Yılmaz olduğunu açıklaması, Çukurova'ya bomba gibi düşer! Herkes bu olayı konuşurken, Yılmaz, Adnan'ı alıp konaktan ayrılır. Onu sadece Saniye görür ama o da görmezden gelmeyi tercih edecektir. Gazeteciler bahçeden ayrılırken Adnan'ın kayıp olduğu fark edilince, Züleyha bir kez daha yıkılır! Herkes Yılmaz'dan şüphelenir. Demir, Gülten'in ona yardım ettiğine inanır. Saniye hiç sesini çıkaramazken, Züleyha, Yılmaz tarafından da evladı ile sınandığı için bir kez daha yıkılır! Artık gözünde Demir ile Yılmaz'ın bir farkı kalmamıştır.

Hünkar'ın gizli bir görev verdiği, kimsenin tanımadığı adamlarından biri gelir. Hünkar onunla buluşup, beklediği belgeleri alarak konağa döner. Çukurova'da yine ortalığı ayağa kaldırabilecek gerçekler vardır ve bunlar sadece Hünkar'ın elindeki dosyadadır!

VAHİDE GÖRDÜM PERÇİN KİMDİR?



Vahide Perçin 13 Haziran 1965 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Vahide Perçin'in ailesi Yunanistan'da İzmir'e yerleşmiştir. Üniversite eğitimini İktisat Fakültesi'nde almaya başlayan Vahide Perçin daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim almaya başladı.

Tiyatro üzerine eğitim alan Vahide Perçin üniversite eğitimi aldığı esnada Altan Gördüm ile tanıştı. 1992 yılında üniversite eğitimi aldığı sırada hayatlarını birleştirmeye karar veren Altan Gördüm ve Vahide Perçin çifti 2013 yılında evliliklerini sonlandırdı.