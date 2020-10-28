Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

TV8'in sevilen ve akşam kuşağında ilgiyle takip edilen yarışması Masterchef 2020 sezonuna bomba gibi başladı. Artık elenen yarışmacıların yerine yedeklerden gelen olmuyor ve ana kadro eksilerek mücadeleye devam ediyor. Peki bu haftanın kırmızı ve mavi takımları nasıl şekillendi? Yeni haftanın ilk Masterchef eleme adayları kimler olarak belirlendi? Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Bireysel dokunulmazlık hangi yarışmacının old? İşte merak edilen soruların yanıtları…
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef 2020 son bölümde dünkü kaptanlık oyunu sonrasında yeni kaptanlar tarafından şekillenen mavi ve kırmızı takımlar arasında yapılan haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından belirlenen yemeği ne iyi yapan MAVİ takım haftanın ilk takım dokunulmazlığını kazanan ekip oldu.
Bu bağlamda haftanın ilk dokunulmazlık oyununda başarısız olan kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet şef tarafında hazırlanan imza yemeğini en kırmızı takım içinden en iyi yapan BARBAROS jüri şefler tarafından bireysel dokunulmazlık kazanan isim oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
Yarışma kuralları nedeniyle, bireysel dokunulmazlığı kazanan Barbaros kendi takımından bir kişiyi eleme adayı olarak seçme şansına sahip oluyor. Bu kapsamda Barbaros haftanın ilk eleme adayı olarak TANYA'yı seçti. 2. eleme adayı için takım içi oylama da sona erdi ve SERHAT haftanın 2. eleme adayı olarak belirlendi.
MAVİ TAKIM
Özgül - Kaptan
Barbaros
Esra
Uğur
Ayyüce
Eray
KIRMIZI TAKIM
Tanya - Kaptan
Serhat
Furkan
Emir
Ebru
Sefa
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
MasterChef 2020 son bölümde ekranlara gelen 25 Ekim eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından belirlenen safran ana mazlemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi. Eleme adayları Emir, Berker, Sefa, Tanya, Uğur, Esra tarafından en iyi yemeği yapan EMİR, SEFA, ESRA bu aşamada eleme potasından kurtularak 2020 MasterChef Türkiye macerasına 1 hafta daha devam etme hakkı kazandı.
KİM ELENDİ?
İlk eleme oyununda başarılı olamayan Uğur, Tanya ve Berker, Danilo Şefin imza tabağı olan Siste Ördek yemeğini en iyi yapmak ve elenmekten kurtulmak adına ter dökerek ürünlerini hazırladı. Yapılan ürünlerin tadımını gerçekleştiren Mehmet, Danilo ve Somer şefler UĞUR'un elenmekten kurtulan ilk isim olduğunu açıkladı. Bu gelişmenin ardından jüri şefler tarafından bu haftanın elenen ismi BERKER olarak açıklandı.