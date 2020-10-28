Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2020 son bölümde dünkü kaptanlık oyunu sonrasında yeni kaptanlar tarafından şekillenen mavi ve kırmızı takımlar arasında yapılan haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından belirlenen yemeği ne iyi yapan MAVİ takım haftanın ilk takım dokunulmazlığını kazanan ekip oldu.

Bu bağlamda haftanın ilk dokunulmazlık oyununda başarısız olan kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet şef tarafında hazırlanan imza yemeğini en kırmızı takım içinden en iyi yapan BARBAROS jüri şefler tarafından bireysel dokunulmazlık kazanan isim oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Yarışma kuralları nedeniyle, bireysel dokunulmazlığı kazanan Barbaros kendi takımından bir kişiyi eleme adayı olarak seçme şansına sahip oluyor. Bu kapsamda Barbaros haftanın ilk eleme adayı olarak TANYA'yı seçti. 2. eleme adayı için takım içi oylama da sona erdi ve SERHAT haftanın 2. eleme adayı olarak belirlendi.