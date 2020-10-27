EDHO'da Hamdi Korkmaz herkesi tek tek oldu bittiye getiriyor. Alparslan'dan çakalları dağıtacak son hamleyi yapmak için amcasından farklı bir yol seçti. Yaman Korkmaz'ın bulunduğu mekanı basan İlyas ve Behzat yatalak babasını bulduğunu sandı. Ancak Hamdi Korkmaz hepsini tek tek oyuna getirerek oğlu Yaman'ın kaçmasını sağladı. Ardından Cihan'a arabada tuzak kurarak onu alenen tehdit etti. Hızır ve Alparslan arasındaki gerilimin iyice arttığı bölümün ardından gözler gelecek haftalarda neler olacağına çevrildi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü 3 Kasım Salı saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 169. BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Hızır devreye giriyor!"
Hızır Çakırbeyli, hayatının en büyük sınavını canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'la verir. Başına buyruk yaptığı baskınlar yüzünden yeğenini masadan kovan Hızır Reis, bununla yetinmeyip aileden de kovar.
ALPASLAN YENİ BİR YOLA GİRİYOR
Akıl hocalığını yapan Şahin Ağa'nın yol vermesiyle hayatında yeni bir sayfa açan Alpaslan, aklının yanına bir de bilek gücünü katar. Teyzesi Ceylan Çakırbeyli'yi de karşısına alan Alpaslan, intikam ateşiyle yanarak düşmanlarının karşısına çıkmaya hazırdır.
EN BÜYÜK ENGEL KORKMAZLAR
Mafya babalığı yaparak mazlumun, güçsüzün ve düşkünün yanında olmak için Çakırbeyli soyadını geride bırakan Alpaslan'ın önündeki en büyük engel ise Korkmazlardır.
KUBİLAY EN BÜYÜK SİLAHI OLUYOR
Bu uğurda yeni bir ekip kuran Alpaslan'nın büyük silahı ise Kubilay olacaktır. Tüm masaya savaş açan Yaman Korkmaz'ın şimdiki durağı ise Haşmet Façalı olur.
YAMAN KORKMAZ, HAŞMET FAÇALI'NIN EVİNE GİDİYOR
Façalı'nın evine giden Yaman Korkmaz, tehditlerini havada savurur. Hızır Reis ise düşmanın sinsi planlarına karşı kendi planlarını devreye sokmaya hazırdır.
GECEYE ŞAHİN AĞA VE ALPARSLAN'IN KONUŞMASI DAMGA VURDU
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 169. bölümüne Şahin Ağa ve Alpaslan Çakırbeyli'nin sohbeti damga vurdu. Alpaslan Çakırbeyli'yi karşısına oturdan Şahin Ağa, "Sence ne yapmalıyım?" sorusuna, "Eşeğe ters otur" diyerek cevap verdi.
Şahin Ağa, ne demek istediğini anlamayan Alpaslan Çakırbeyli'ye Nasrettin Hoca'nın hikayesini anlattı;
"Hoca Nasrettin'i eşeğe ters otururken görmüşler. Sebebini sormuşlar. "Arkadan gelen riskleri görebileyim diye" demiş. "E önden gelen riskler ne olacak?" demişler. "Onu eşek de görür" demiş. Belli ki senin gittiğin yollar karışık. Hem Kaplan'ı varisi, hem Aslan'ın evladı hem de Hızır'ın yeğeni."
EDHO'DA SEÇİM ZAMANI
Sohbetine devam eden Şahin Ağa, "Belli ki bu yollar seni bir yere götürmüyor. Sen nereye gitmek istiyorsun." diye sordu.
Alpaslan Çakırbeyli'nin şaşkın gözleri önünde sağ elindeki tesbihi gösteren Şahin Ağa, "Bununla yoluna devam edersen güzel bir dünyan olur. Burda olmasa bile öbür tarafta olur. Bununla devam edersen, bir davan varsa, adalet üstüne yaşarsan, duvarda resmin olmaz ama alemde ismin olur." dedi.
Bir süre düşünen Alpaslan Çakırbeyli hayatının seçimini yaptı.