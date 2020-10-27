EDHO'da Hamdi Korkmaz herkesi tek tek oldu bittiye getiriyor. Alparslan'dan çakalları dağıtacak son hamleyi yapmak için amcasından farklı bir yol seçti. Yaman Korkmaz'ın bulunduğu mekanı basan İlyas ve Behzat yatalak babasını bulduğunu sandı. Ancak Hamdi Korkmaz hepsini tek tek oyuna getirerek oğlu Yaman'ın kaçmasını sağladı. Ardından Cihan'a arabada tuzak kurarak onu alenen tehdit etti. Hızır ve Alparslan arasındaki gerilimin iyice arttığı bölümün ardından gözler gelecek haftalarda neler olacağına çevrildi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü 3 Kasım Salı saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 169. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Hızır devreye giriyor!"

Hızır Çakırbeyli, hayatının en büyük sınavını canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'la verir. Başına buyruk yaptığı baskınlar yüzünden yeğenini masadan kovan Hızır Reis, bununla yetinmeyip aileden de kovar.