Dündar Bey'i Nikola ile anlaşma yapmakla görevlendiren Ertuğrul Bey, bu anlaşma ile obanın iki ateş arasında kalmasının önüne geçmek istemektedir ancak Nikola ve Flatyos, kurdukları tuzakla ve anlaşmadaki 'kısasa kısas' maddesini kullanarak Göktuğ'u zindana atar.

Bamsı Bey'ın dönüşü ise Nikola ve Flatyos'un planlarına darbe vuracaktır. Osman Bey, kendisine kurulan oyunları bozabilecek mi?