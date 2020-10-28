Nurettin Sönmez efsanesi Kuruluş Osman dizisine yeni imajıyla dönüyor. Nurettin Sönmez'in Kuruluş Osman'da canlandırdığı karakterin obaya tekrar geri dönmesi Bamsı Bey'im hoş geldin nidalarıyla karşılanıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinden bu yana Bamsı Beyrek karakteriyle efsaneler arasına giren Nurettin Sönmez uzun saçlı imajında değişikliğe gitti. Yeni sezonda kısa saçlı bir imaj tercih eden oyuncu Bamsı Bey ile yine gönüllere taht kuran isimlerden olacak. Yeni sezonun başlamasıyla beklenen isimlerden olan Nurettin Sönmez'in hayat verdiği Bamsı Bey karakterinin geri dönmesi hem Osman'ı hem oba halkını hem de eski dostu, beyi ve Kayı obasının lideri Ertuğrul Bey'i de çok sevindirecek.
KURULUŞ OSMAN 31. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Beni hayal kırıklığına uğrattın Osman!"
Ertuğrul Bey'in Geyhatu'ya elçi gitme görevini Savcı Bey'e vermesi ile hayal kırıklığına uğrayan Osman Bey, babasının sözünü dinlemeyerek ağabeyinin peşine takılır.
Dündar Bey'i Nikola ile anlaşma yapmakla görevlendiren Ertuğrul Bey, bu anlaşma ile obanın iki ateş arasında kalmasının önüne geçmek istemektedir ancak Nikola ve Flatyos, kurdukları tuzakla ve anlaşmadaki 'kısasa kısas' maddesini kullanarak Göktuğ'u zindana atar.
Bamsı Bey'ın dönüşü ise Nikola ve Flatyos'un planlarına darbe vuracaktır. Osman Bey, kendisine kurulan oyunları bozabilecek mi?
Göktuğ, zindandan kurtulabilecek mi? Bamsı Bey'in dönüşü Kayı Obası'nda dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey'in Osman Bey'e olan tavrının sebebi ne? Savcı Bey, Geyhatu'yu ikna edebilecek mi? Yavlak Arslan'ın planına kim engel olacak?
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Öyle bir ordu olacak ki, tüm cihana Türk İslam nizamı getirecek!"
Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor.
OSMAN VE SAVCI'NIN KAVGASI
Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya gelir.
YAVLAK ARSLAN'IN YENİ PLANI
'Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar'ı Osman Bey'in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar.
OSMAN VE ERTUĞRUL BEY BULUŞMASI
Osman Bey ve Ertuğrul Bey buluşmasında neler yaşanacak? Savcı Bey'in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek?
GEYHATU GELİYOR
Söğüt'teki veba salgını uç bölgesini nasıl etkileyecek? Nikola ve Flatyos'un planı ne? Yavlak Arslan'ın planı işleyecek mi? Geyhatu'nun uç bölgesine gelişi, dengeleri nasıl değiştirecek?