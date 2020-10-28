TV8'in fenomen yarışması Doya Doya Moda'da hafta ortasında puanlar verildi. 42 beden ve üstü yarışmacıların stillerini yansıttığı Doya Doya Moda'da günün konseptine göre giyinen yarışmacılar jüri üyelerinden puanlarını aldı. Peki günün en yüksek puanını hangi yarışmacı aldı? Hem heyecanlı, hem keyifli hem de gergin anların yaşandığı Doya Doya Moda'da puanlar nasıl şekillendi? İşte 28 Ekim Çarşamba Doya Doya Moda puan durumu...
28 EKİM ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Yeni yarışmacı Aleyna: 12
Sabiha: 9
Rümeysa: 14
Tuğçe: 12
Özde: 5
Rabia: 7
Birben: 20
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda 98 puan ile Tuğçe oldu ve altın kolye ve bilekliğin sahibi oldu.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Rümeysa, Rabia ve Dilara girdi. Kemal Doğulu elenen ismin Nazlı olduğunu açıkladı.
DOYA DOYA MODA SABİHA KİMDİR?
Doya Doya Moda 2. Sezon yarışmacılarından Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, 1996 yılında dünyaya geldi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan ancak aslen Rizeli olan Rümeysa, çiğ köfte dükkanı işletiyor.
Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, daha önce evlenip boşanmış ve bu evlilikten bir çocuğu var.
Yaşadıkları nedeniyle zaman zaman duygusal anlar yaşayan Sabiha, 'Erkek arkadaş ile ilk buluşma' konseptinde duygusal anlar yaşamış ve şunları söylemişti. "Eşimden çok kısa bir süre önce ayrıldım, bekar bir anneyim. Kötü bir şekilde ayrılmadık, sadece anlaşamıyorduk. Bitirmenin en doğrusu olduğuna karar verdik. Yarışmaya çocuğum için katıldım, tek başıma annelik nasıl yaparım, bunu göstermek için yarışmaya katıldım"