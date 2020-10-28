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    • 28.10.2020 20:47
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    • 28.10.2020 20:47
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    31. bölüm canlı izle! ATV canlı yayın

    31. bölüm canlı izle! ATV canlı yayın ! Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam 31. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dizide bu hafta Ertuğrul Bey'in Geyhatu'ya elçi gitme görevini Savcı Bey'e vermesi ile hayal kırıklığına uğrayan Osman Bey, babasının sözünü dinlemeyerek ağabeyinin peşine takılıyor. Bamsı Bey'ın dönüşü ise Nikola ve Flatyos'un planlarına darbe vuracaktır. Osman Bey, kendisine kurulan oyunları bozabilecek mi?

    Kuruluş Osman 31. bölüm canlı izle!

    Kuruluş Osman 31. bölüm canlı izle! ATV canlı yayın Kuruluş Osman yeni bölüm izle seçeneği akşam saatlerinden itibaren dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Yeni bölümde Dündar Bey'i Nikola ile anlaşma yapmakla görevlendiren Ertuğrul Bey, bu anlaşma ile obanın iki ateş arasında kalmasının önüne geçmek istemektedir ancak Nikola ve Flatyos, kurdukları tuzakla ve anlaşmadaki 'kısasa kısas' maddesini kullanarak Göktuğ'u zindana atar. İşte dizinin canlı izleme seçeneği

    ATV CANLI YAYIN İLE KURULUŞ OSMAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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    KURULUŞ OSMAN 31. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "Beni hayal kırıklığına uğrattın Osman!"

    Ertuğrul Bey'in Geyhatu'ya elçi gitme görevini Savcı Bey'e vermesi ile hayal kırıklığına uğrayan Osman Bey, babasının sözünü dinlemeyerek ağabeyinin peşine takılır.

    GÖKTUĞ'U ZİNDANA ATIYOR

    Dündar Bey'i Nikola ile anlaşma yapmakla görevlendiren Ertuğrul Bey, bu anlaşma ile obanın iki ateş arasında kalmasının önüne geçmek istemektedir ancak Nikola ve Flatyos, kurdukları tuzakla ve anlaşmadaki 'kısasa kısas' maddesini kullanarak Göktuğ'u zindana atar.

    OSMAN BEY'E KURULAN OYUNLAR

    Bamsı Bey'ın dönüşü ise Nikola ve Flatyos'un planlarına darbe vuracaktır. Osman Bey, kendisine kurulan oyunları bozabilecek mi?

    BAMSI BEY DÖNÜYOR

    Göktuğ, zindandan kurtulabilecek mi? Bamsı Bey'in dönüşü Kayı Obası'nda dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey'in Osman Bey'e olan tavrının sebebi ne? Savcı Bey, Geyhatu'yu ikna edebilecek mi? Yavlak Arslan'ın planına kim engel olacak?
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