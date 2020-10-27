Yönetmen koltuğunda Dean Israelite'nin oturduğu Power Rangers filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. 2017 yılında vizyona giren ve izlenme rekorları kıran Power Rangers ABD'de çekilen film 90'ların kült Televizyon dizisi Power Rangers dizisinin sinemaya uyarlanmıştır. Aynı yıllarda çizgi film versiyonu da hafızalara kazınmıştır. İşte macera ve bilimkurgu içerikli film hakkında merak edilen bilgiler…
POWER RANGERS FİLM KONUSU NEDİR?
Saban'ın Power Rangers filmi, yaşadıkları küçük Angel Grove kasabasının ve tüm dünyanın bir uzaylı tehdit tarafından ortadan kaldırılma sınırında olduğunu öğrendiklerinde olağanüstü bir şey haline gelmeleri gereken beş sıradan genci izliyor. Kader tarafından seçilen kahramanlarımız, gezegeni kendilerinden başkasının kurtaramayacağını anlarlar. Ancak bunu yapmak için, gerçek hayattaki sorunlarının üstesinden gelmek zorunda kalacaklar ve çok geç olmadan, Power Rangers olarak bir araya gelecekler.
POWER RANGERS OYUNCULARI KİMLER?
Dacre Montgomery (Jason Lee Scott /The Red Ranger)
Rj Cyler (Billy Cranston / The Blue Ranger)
Naomi Scott (Kimberly Hart / The Pink Ranger)
Becky G (Trini / The Yellow Ranger)
Ludi Lin (Zack Taylor / The Black Ranger)
Elizabeth Banks ( Rita Repulsa)
Bryan Cranston ( Zordon)
David Denman (Sam Scott)
Emily Maddison (Rebecca)
Sarah Grey (Amanda)
Patrick Sabongui (Mr. Kwan)
Fiona Vroom (Abigail)