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    • Magazin
    • 27.10.2020 10:07
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    • 27.10.2020 10:07
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    Gündemde en çok araştırılan sorulardan biri ? Oldu. TV8’in akşam kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışmada yine heyecan dolu anlar yaşandı, rekabet yine üst düzeydeydi. Yeni haftanın ilk gününde elenen yarışmacının ardından kaptanlık oyunu oynandı ve kaptanlar takımlarını belirleme şansı elde etti. Peki ? Mavi ve kırmızı takımlarda hangi yarışmacılar yer alıyor? İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

    Masterchef 2020 gitgide zorlaşıyor ve heyecanın da dozu artıyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları dün akşam belli oldu. Öncesinde kaptanlık oyunu oynandı ve haftaya nasıl devam edileceği belli oldu. Peki Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef yeni takımlar nasıl oluştu? Pazar akşamı elenen isim hangisi olmuştu? Artık yedeklerden de yarışmacılar katılmayacak ve yarışma eksilen kişilerle devam edecek.

    26 EKİM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU YEMEĞİ NEDİR?

    Masterchef'te bugün kaptanlık oyunu için Kayseri yağlaması yemeği yapıldı. Yarışmacılardan 8 adet yağlama yapılması istenildi.

    MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    MAVİ TAKIM

    Özgül - Kaptan

    Barbaros

    Esra

    Uğur

    Ayyüce

    Eray

    KIRMIZI TAKIM

    Tanya - Kaptan

    Serhat

    Furkan

    Emir

    Ebru

    Sefa

    MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

    MasterChef 2020 son bölümde ekranlara gelen 25 Ekim eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından belirlenen safran ana mazlemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi. Eleme adayları Emir, Berker, Sefa, Tanya, Uğur, Esra tarafından en iyi yemeği yapan EMİR, SEFA, ESRA bu aşamada eleme potasından kurtularak 2020 MasterChef Türkiye macerasına 1 hafta daha devam etme hakkı kazandı.

    KİM ELENDİ?

    İlk eleme oyununda başarılı olamayan Uğur, Tanya ve Berker, Danilo Şefin imza tabağı olan Siste Ördek yemeğini en iyi yapmak ve elenmekten kurtulmak adına ter dökerek ürünlerini hazırladı. Yapılan ürünlerin tadımını gerçekleştiren Mehmet, Danilo ve Somer şefler UĞUR'un elenmekten kurtulan ilk isim olduğunu açıkladı. Bu gelişmenin ardından jüri şefler tarafından bu haftanın elenen ismi BERKER olarak açıklandı.
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