Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk olan kişiler yakından takip ediliyor ve hayatlarına dair bilgiler de sık sık araştırılıyor. Bugünkü konukları ise Elif Buse Doğan oldu ve çok tanınmadığı için izleyiciler hayatı hakkkındaki ayrıntıları merak ederek arama motorları üzerinden sorgulamaya başladı. İşte sıkça sorgulanan Elif Buse Doğan kaç yaşında, şarkıları neler? Sorusunun yanıtı…