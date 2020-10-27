Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 169. bölüm izle! EDHO son bölüm tek parça izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 169. yeni bölüm izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide bu hafta Hızır Çakırbeyli, hayatının en büyük sınavını canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'la veriyor. Başına buyruk yaptığı baskınlar yüzünden yeğenini masadan kovan Hızır Reis, bununla yetinmeyip aileden de kovuyor. İşte EDHO son bölüm izleme linki

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 169. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Hızır devreye giriyor!"

Hızır Çakırbeyli, hayatının en büyük sınavını canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'la verir. Başına buyruk yaptığı baskınlar yüzünden yeğenini masadan kovan Hızır Reis, bununla yetinmeyip aileden de kovar.