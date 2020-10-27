TV8 EN ŞIK BENİM HAKKINDA



Ünlü tasarımcı ve modacı Raşit Bağzıbağlı'nın sunuculuğunu ve jüriliğini üstlendiği yarışmada, Türkiye'nin en şık kızları tarzlarını sergileyecek. Raşit Bağzıbağlı'nın Türkiye'den ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 100'lerce başvuru arasından seçeceği yarışmacılar, haftanın 5 günü boyunca şıklık savaşı verecekler.



Kendileri için özel olarak hazırlanan mağazada zamana karşı yarışacak olan yarışmacılar, kısıtlı sürede en şık kombini yapmaya çalışacaklar. Alışveriş sonunda oluşturulan konseptleri Raşit Bağzıbağlı yorumlayarak yarışmacıları puanlayacak.

Raşit Bağzıbağlı'nın puan verirken ince eleyip sık dokuyacağı ve yorumlarıyla gündem yaratacağı "En Şık Benim"de her ayın birinci olan yarışmacısı 50 bin lira değerindeki büyük ödülün de sahibi olacak.