Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 169. bölüm canlı izle! EDHO yeni bölüm izle seçeneği izleyiciler tarafından araştırılıyor. EDHO yeni bölümde akıl hocalığını yapan Şahin Ağa'nın yol vermesiyle hayatında yeni bir sayfa açan Alpaslan, aklının yanına bir de bilek gücünü katıyor. Teyzesi Ceylan Çakırbeyli'yi de karşısına alan Alpaslan, intikam ateşiyle yanarak düşmanlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 169. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Hızır devreye giriyor!"

Hızır Çakırbeyli, hayatının en büyük sınavını canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'la verir. Başına buyruk yaptığı baskınlar yüzünden yeğenini masadan kovan Hızır Reis, bununla yetinmeyip aileden de kovar.