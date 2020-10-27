Serkan Çağrı TRT Müzik'te her hafta Elif Buse Doğan ile birlikte Nefesten Sese isimli programı sunuyor. Çocuk yaşlarda klarnet ile tanışan Serkan Çağrı bu sevgisini büyüterek eğitimler alarak usta haline geldi. Bugün televizyon ekranlarında gören izleyiciler de arama motorlarından Serkan Çağrı kimdir? Serkan Çağrı kaç yaşında, nereli, kiminle evli? Sorularının yanıtlarını arıyor. İşte tüm bilgiler…
SERKAN ÇAĞRI KİMDİR?
Serkan Çağrı, Edirne'nin Keşan ilçesinde doğdu. Henüz 7 yaşındayken klarnetle tanışan sanatçı, 13 yaşına geldiğinde geleneksel Erguvan Festivali kapsamında düzenlenen ve katılımcıların yaş ortalamasının 40 olduğu "En İyi Klarnet İcracısı Yarışması" nda özel ödüle layık görüldü.1995 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı'nda lisans öğrenimine başladı.
1998 yılında İ.T.Ü. Devlet Türk Müziği Konservatuarı'na geçiş yaparak üniversite öğrenimini burada tamamladı. Aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan sanatçı, burada üç yıl klarnet eğitmeni olarak görev yaptı. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Musikisi Bölümü'nde yüksek lisans öğrenimini tamamlayan Çağrı, Bakü Müzik Akademisi'nde ise doktora öğrenimine devam etmektedir.
Klezmer müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olan 75 yaşındaki ünlü klarnetist Giora Fiedman, İstanbul'da verdiği bir konserde kendisini sahneye davet ederek"O, klarnete benim şu an geldiğim noktadan başladı" dedi.Dünyanın önde gelen nefesli enstrüman firmalarından AMATİ-DENAK, Serkan Çağrı tarafından tavsiye edilen perde tasarımını uygulayarak ürettiği yeni klarnet modeline "Serkan Çağrı Model" ismini verdi. Bu model daha sonra Alman yapım firması KLİNGSON tarafından da talep görerek yine" Serkan Çağrı Model" ismiyle bu firma tarafından da üretilip tüm dünyada satılmaya başlandı. Böylece Serkan Çağrı, klarnette bir dünya markası olarak da müzik literatüründe yerini aldı.