1998 yılında İ.T.Ü. Devlet Türk Müziği Konservatuarı'na geçiş yaparak üniversite öğrenimini burada tamamladı. Aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan sanatçı, burada üç yıl klarnet eğitmeni olarak görev yaptı. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Musikisi Bölümü'nde yüksek lisans öğrenimini tamamlayan Çağrı, Bakü Müzik Akademisi'nde ise doktora öğrenimine devam etmektedir.

Klezmer müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olan 75 yaşındaki ünlü klarnetist Giora Fiedman, İstanbul'da verdiği bir konserde kendisini sahneye davet ederek"O, klarnete benim şu an geldiğim noktadan başladı" dedi.Dünyanın önde gelen nefesli enstrüman firmalarından AMATİ-DENAK, Serkan Çağrı tarafından tavsiye edilen perde tasarımını uygulayarak ürettiği yeni klarnet modeline "Serkan Çağrı Model" ismini verdi. Bu model daha sonra Alman yapım firması KLİNGSON tarafından da talep görerek yine" Serkan Çağrı Model" ismiyle bu firma tarafından da üretilip tüm dünyada satılmaya başlandı. Böylece Serkan Çağrı, klarnette bir dünya markası olarak da müzik literatüründe yerini aldı.



