Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? Şevval Şahin kimdir? Katıldığı bir televizyon programında sorulan sorulara verdiği yanıtlarla gündem olan Şevval Şahin kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Konuşmalarında sık sık İngilizce kelimelere yer vermesiyle tanınan Şahin, İstiklal Marşı sorusunu yanıtsız bırakınca sosyal medyanın diline düştü. İşte Şevval Şahin hakkında merak edilenler!
ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?
1999 senesinde dünyaya gelen Şahin yaş olarak şu anda 21 yaşında. Şahin'in eğitim yaşamı da sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor.
Şahin'in University of East London'da Fashion Marketing bölümünde eğitim aldığı biliniyor. Ünlü isim İstanbul'da dünyaya geldi. Türkiye güzeli seçildiği zaman estetikli olduğu öğrenilen ve estetikli olduğu için Miss Turkey 2018 birinciliğini kazanması oldukça tartışıldı.
Ünlü ismin aynı zamanda İngiltere'deyken Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile birlikte olduğu konuşulmuştu. Şu anda Şevval Şahin sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile bir beraberlik yaşıyor. İkili lüks yaşamları ve düzenledikleri partilerle sık sık gündeme geliyor.
Son olarak Şahin ve Aral düzenledikleri ev partisinin ardından çok sayıda davetlinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla gündeme gelmişti.
Yiğit Marcus Aral'ın koronavirüs salgını ile ilgili olarak; bir nezle olduğu, 65 yaş üstünü etkilediği ve gençleri etkilemediği yönünde açıklamaları da uzun süre tartışılmıştı. Oldukça uzun boylu olan Şahin'in boyu ise 1,82 metredir.