Son olarak Şahin ve Aral düzenledikleri ev partisinin ardından çok sayıda davetlinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla gündeme gelmişti.

Yiğit Marcus Aral'ın koronavirüs salgını ile ilgili olarak; bir nezle olduğu, 65 yaş üstünü etkilediği ve gençleri etkilemediği yönünde açıklamaları da uzun süre tartışılmıştı. Oldukça uzun boylu olan Şahin'in boyu ise 1,82 metredir.