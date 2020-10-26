MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

MasterChef 2020 son bölümde ekranlara gelen 25 Ekim eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından belirlenen safran ana mazlemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi. Eleme adayları Emir, Berker, Sefa, Tanya, Uğur, Esra tarafından en iyi yemeği yapan EMİR, SEFA, ESRA bu aşamada eleme potasından kurtularak 2020 MasterChef Türkiye macerasına 1 hafta daha devam etme hakkı kazandı.

KİM ELENDİ?

İlk eleme oyununda başarılı olamayan Uğur, Tanya ve Berker, Danilo Şefin imza tabağı olan Siste Ördek yemeğini en iyi yapmak ve elenmekten kurtulmak adına ter dökerek ürünlerini hazırladı. Yapılan ürünlerin tadımını gerçekleştiren Mehmet, Danilo ve Somer şefler UĞUR'un elenmekten kurtulan ilk isim olduğunu açıkladı. Bu gelişmenin ardından jüri şefler tarafından bu haftanın elenen ismi BERKER olarak açıklandı.