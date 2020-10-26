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    • Magazin
    • 26.10.2020 10:08
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    • 26.10.2020 10:08
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    ? ? Gözyaşlarını tutamadı!

    ? Sorusunun merakla beklenen yanıtı belli oldu. Her bölümü ayrı bir heyecanla izlenen yarışmada Pazar günleri eleme gecesi yaşanıyor ve bir kişi hayallerine veda ediyor. Artık yedeklerden yarışmacı da gelmiyor ve ana kadro yarışmacıları eksilerek ’e devam ediyor. Peki ? Elenen isim gözyaşlarını tutamadı, stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

    takvim.com.tr
    Masterchef kim elendi?

    Mehmet, Danilo, Somer şeflerin puanladığı tabaklara göre dün bir kişi rakiplerinden daha kötü tabak çıkardığı için elenen kişi oldu. Masterchef eleme adaylarında kimler vardı, hayallerine veda etmek zorunda kalan yarışmacı hangisi oldu. Gitgide zorlaşan yarışmada çok küçük hatalar bile rakiplerin gerisine düşmesine neden oluyor. İşte 25 Ekim Masterchef eleme gecesinde yaşananlar…

    MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

    MasterChef 2020 son bölümde ekranlara gelen 25 Ekim eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından belirlenen safran ana mazlemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi. Eleme adayları Emir, Berker, Sefa, Tanya, Uğur, Esra tarafından en iyi yemeği yapan EMİR, SEFA, ESRA bu aşamada eleme potasından kurtularak 2020 MasterChef Türkiye macerasına 1 hafta daha devam etme hakkı kazandı.

    KİM ELENDİ?

    İlk eleme oyununda başarılı olamayan Uğur, Tanya ve Berker, Danilo Şefin imza tabağı olan Siste Ördek yemeğini en iyi yapmak ve elenmekten kurtulmak adına ter dökerek ürünlerini hazırladı. Yapılan ürünlerin tadımını gerçekleştiren Mehmet, Danilo ve Somer şefler UĞUR'un elenmekten kurtulan ilk isim olduğunu açıkladı. Bu gelişmenin ardından jüri şefler tarafından bu haftanın elenen ismi BERKER olarak açıklandı.

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Emir
    Ebru
    Berker
    Özgül
    Sefa
    Tanya

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Eray (Kaptan)
    Furkan
    Serhat
    Uğur
    Esra
    Ayyüce
    Barbaros
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    Haberler Magazin Masterchef kim elendi? 25 Ekim Masterchef eleme adayları kimlerdi? Gözyaşlarını tutamadı!