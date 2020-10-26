Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan'ın oturduğu Annem filmi 2019 yılında vizyona girmiş ve büyük ses getirmişti. Dram yüklü olan filmin hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosu ön plana çıkıyor. Bu akşam ilk kez izleyicilerle buluşacak olan Annem film konusu nedir? Annem filminin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler…
ANNEM FİLMİ KONUSU NEDİR?
Nazlı, annesinden utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen genç bir kız, annesi ise, kızı için her şeyi yapmaya göze alan, imkansızlıkları mümkün kırmaya çalışan fedakar bir kadındır. Üniversiteyi kazanarak doğup büyüdüğü köyden, kurtulmak istediği annesinden ayrılan Nazlı, geçen onca yılın ardından annesinin yanına geri dönmeye karar verir.
ANNEM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Annem filmi Kırklareli'nin Merkez Armağan köyünde çekilmiştir.
ANNEM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmenliğini Mustafa Kotan'ın üstlendiği Annem filmi oyuncuları; Sumru Yavrucuk, Özge Gürel, Sercan Badur, Tuna Orhan, Itır Esen