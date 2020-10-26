ANNEM FİLMİ KONUSU NEDİR?



Nazlı, annesinden utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen genç bir kız, annesi ise, kızı için her şeyi yapmaya göze alan, imkansızlıkları mümkün kırmaya çalışan fedakar bir kadındır. Üniversiteyi kazanarak doğup büyüdüğü köyden, kurtulmak istediği annesinden ayrılan Nazlı, geçen onca yılın ardından annesinin yanına geri dönmeye karar verir.