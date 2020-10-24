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    • 24.10.2020 17:25
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    Oyuncu 'ın yeni imajını paylaştı sosyal medya sallandı: Olmamış reis be

    Çağla Gizem Çelik ile aşkını gözlerden uzak yaşayan oyuncu , sosyal medya hesabı üzerinden zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Yeni projesi için saçlarını uzatan oyuncu Ahmet Kural, saçlarının üstünü kazıttığı ve altlarını uzattığı yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına "Bundan sonra böyle" mesajını not düşen oyuncunun hayranları yeni saç stili karşısında şaşırdı.

    Yeni projesi için bir süredir saçlarını uzatan Ahmet Kural, saçlarının üstünü kazıttığı ve altlarını uzattığı yeni imajını Instagram hesabından paylaştı.

    Paylaşımına "Bundan sonra böyle" mesajını not düşen oyuncunun hayranları yeni saç stili karşısında şaşırdı.

    Takipçilerinin kimi beğenirken, kimi de 'Olmamış reis be' yorumunda bulundu.

    Şarkıcı Sıla'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra avukat Gizem Çağla Çelik ile yeni bir aşka yelken açan Ahmet Kural, uzun süredir mutlu bir birlikteliğe sahip.

    36 yaşındaki oyuncunun avukat sevgilisi, 1990 doğumlu.
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    Haberler Magazin Oyuncu Ahmet Kural'ın yeni imajını paylaştı sosyal medya sallandı: Olmamış reis be