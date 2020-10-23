İlk olarak Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Pusat Çakır karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Görkem Sevindik ardından rol aldığı Söz ve Ramo dizilerinde de çok konuşulan isimlerden birisi olmuştu. Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinin ilk sezonunda Boz karakterini canlandıran ünlü oyuncunun yeni sezondaki adresinin belli olduğu konuşuluyor. Yeni sezonda Görkem Sevindik'in Kırmızı Kamyon adlı dizide rol alacağı konuşuluyor.

GÖRKEM SEVİNDİK YENİ SEZONDA HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?

Görkem Sevindik'in yeni sezonda Kırmızı Kamyon adlı dizide rol alacağı söylentiler arasında yer aldı. Ancak konu hakkında dizinin yapımcı şirketinden resmi bir açıklama yapılmadı.