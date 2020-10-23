İlk olarak Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Pusat Çakır karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Görkem Sevindik ardından rol aldığı Söz ve Ramo dizilerinde de çok konuşulan isimlerden birisi olmuştu. Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinin ilk sezonunda Boz karakterini canlandıran ünlü oyuncunun yeni sezondaki adresinin belli olduğu konuşuluyor. Yeni sezonda Görkem Sevindik'in Kırmızı Kamyon adlı dizide rol alacağı konuşuluyor.
GÖRKEM SEVİNDİK YENİ SEZONDA HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?
Görkem Sevindik'in yeni sezonda Kırmızı Kamyon adlı dizide rol alacağı söylentiler arasında yer aldı. Ancak konu hakkında dizinin yapımcı şirketinden resmi bir açıklama yapılmadı.
GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?
Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamlamıştır.
İlk oyunculuk deneyimini Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde yaşamıştır. Dizide Süleyman Çakır'ın oğlu Pusat Çakır'ı canlandırmıştır.
İlk oyunculuk deneyimini Pusat karakteri ile yaşayan Görkem Sevindik, Kalbim Seni Seçti, Söz ve Ramo gibi yapımlarda rol almıştır.
Emin Ersin Sevindik'in kardeşidir. Kardeşi de Görkem gibi oyuncudur.
Ödüller
2014 Magazin Gazetecileri Derneği, Umut Vaat Eden Oyuncu
2018 Türkiye Gençlik Ödülleri, En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu
2018 Ayaklıgazete Ödülleri, En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu
2018 Medya ve Sanat Ödülleri, En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu
2019 İstanbul Aydın Üniversitesi, En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Televizyon
2010-2016, Kurtlar Vadisi Pusu, Pusat Çakır
2017-2019, Söz (dizi), Üstçavuş Mücahit Serdengeçti(Keşanlı)
2020, Ramo (dizi), Boz