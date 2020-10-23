"EVLENECEĞİM GÜN ŞOFÖRLE SÖZLEŞME GELDİ ÖNÜME"

Biz Fethi ile birlikte olduğumuz zaman 8. ayda evlilik teklifi etti. Kendisiyle uzun yıllardır tanışıyorduk, arkadaşlığımız vardı. Evlenme teklifi edince annem dedi ki: "Seviyorsun musun. Benimle tanışmak istemediler ben bir Fethi ile konuşayım. Fethi, 'Benim ailem zor bir aile, onlarla uzlaşmak zor' dedi. Madem evlilik kararı verdiniz, Fethi'ye evlilik sözleşmesi öner. Ailesinin kafasında zengin ve para alacak bu kız diye düşünüyor" Fethi'ye söyledim bunları. O da "Böyle bir şey olmaz evleneceğim kadına" dedi. Evleneceğim gün şoförle sözleşme geldi önüme, annemle terbiyesiz bir şekilde konuşuldu. Mesleğinin de farklı olduğunu öğrendim. Sözleşmeyi imzaladım. Nikah kıyıldı. Saçmasapan şeyler oldu. En son arabada giderken "Beni sevseydin ananla birlikte o sözleşmeyi avukata götürmezdin" dedi. Sonra böyle deyince benim hayatımda bir annem var. Sonra bir gece olan olay bu oldu.