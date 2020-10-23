DOYA DOYA MODA TUĞÇE KİMDİR?



Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı belli oldu. Geçtiğimiz hafta elenen Zeynep Topçu'nun yerine gelen isim Tuğçe Sözertan oldu. Tuğçe Sözertan, 23 yaşında. Aslen Meksikalı olan genç yarışmacı 20 senedir Türkiye'de yaşamını sürdürüyor. 8 aydır evli olan yarışmacı, mum üretimi yapıyor.



DOYA DOYA MODA DİLARA KİMDİR?



Yarışmaya İstanbul'dan dahil olan Dilara Aksu, 23 yaşında ve aslen Sivaslı. Radyo, sinema ve televizyon mezunu olan genç yarışmacı, bekar olduğunu ve çalışmadığını söyledi. Modada belli bir tarzı olmadığından bahseden Dilara Aksu, dikkat çekmeyi çok sevdiğini söyledi.