TV8'de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Doya Doya Moda'da 42 beden ve üstü yarışmacılar modaya bakış açılarını yansıtıyor. En heyecanlı gün geldi çattı ve haftanın finali yaşandı. Yine bir kişi yarışmaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Arama motorları üzerinden sıkça araştırılmaya başlanan Doya Doya Moda kim elendi? 23 Ekim Cuma Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? Sorularının yanıtlarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
23 EKİM CUMA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Yeni yarışmacı Dilara: 19
Sabiha: 24
Rümeysa: 22
Tuğçe: 36
Özde: 40
Rabia: 31
Birben: 27
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda 98 puan ile Tuğçe oldu ve altın kolye ve bilekliğin sahibi oldu.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Rümeysa, Rabia ve Dilara girdi. Kemal Doğulu elenen ismin Dilara olduğunu açıkladı.
DOYA DOYA MODA TUĞÇE KİMDİR?
Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı belli oldu. Geçtiğimiz hafta elenen Zeynep Topçu'nun yerine gelen isim Tuğçe Sözertan oldu. Tuğçe Sözertan, 23 yaşında. Aslen Meksikalı olan genç yarışmacı 20 senedir Türkiye'de yaşamını sürdürüyor. 8 aydır evli olan yarışmacı, mum üretimi yapıyor.
DOYA DOYA MODA DİLARA KİMDİR?
Yarışmaya İstanbul'dan dahil olan Dilara Aksu, 23 yaşında ve aslen Sivaslı. Radyo, sinema ve televizyon mezunu olan genç yarışmacı, bekar olduğunu ve çalışmadığını söyledi. Modada belli bir tarzı olmadığından bahseden Dilara Aksu, dikkat çekmeyi çok sevdiğini söyledi.