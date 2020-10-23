BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI HANGİ YARIŞMACI ALDI?

Mavi takım kaptanlığını bu hafta kazanan ismin Eray olmasının ardından karşısına rakip olarak Emir'i seçti. İlk takım oyununu kazanan Mavi takım skoru 1-0 üstünlüğe taşımıştı. Bu akşam ekrana gelen yeni bölümde haftanın ikinci takım oyunu oynandı. Mavi ve Kırmızı takımlardan çay saatine uygun lezzetler yapılması istendi. Şefler yaptıkları tadımların ardından bu haftanın ikinci takım oyununu kazanan takımı Mavi takım olarak duyurdu.Haftanın ikinci takım oyununu 4-3'lük skorla kazanan takım Mavi takım oldu.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in istediği yemeği diğer takım üyelerinden daha iyi yapan EBRU günün bireysel dokunulmazlığını kazanan isim oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELİRLENDİ!

Yarışma kuralları gereği, bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı kendi takımında eleme adayı belirleme hakkına sahip oluyor. Bu bağlamda bireysel dokunulmazlık sahibi olan Ebru kendi takımında TANYA'yı eleme potasına gönderdi. 4. Eleme adayının belirlenmesi adına takım içi oylama yapıldı ve EMİR potaya giden diğer 4. Eleme adayı oldu.