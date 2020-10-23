Masterchef Türkiye'de yine heyecan dolu anlar yaşandı. Bu yıl çok daha zorlu bir mücadele gerektiren yarışmada dokunulmazlık oyunları oldukça kritik ve yarışmacılar da ellerinden gelenin fazlasını yapıyor. Peki dün akşamki dokunulmazlığı mavi mi yoksa kırmızı takım mı kazandı? En iyi tabağı çıkararak şeflerden güzel yorumlar alan ve bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı hangisi oldu? Masterchef eleme adayları olarak kimler belirlendi? İşte merak edilenler…
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI HANGİ YARIŞMACI ALDI?
Mavi takım kaptanlığını bu hafta kazanan ismin Eray olmasının ardından karşısına rakip olarak Emir'i seçti. İlk takım oyununu kazanan Mavi takım skoru 1-0 üstünlüğe taşımıştı. Bu akşam ekrana gelen yeni bölümde haftanın ikinci takım oyunu oynandı. Mavi ve Kırmızı takımlardan çay saatine uygun lezzetler yapılması istendi. Şefler yaptıkları tadımların ardından bu haftanın ikinci takım oyununu kazanan takımı Mavi takım olarak duyurdu.Haftanın ikinci takım oyununu 4-3'lük skorla kazanan takım Mavi takım oldu.
Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in istediği yemeği diğer takım üyelerinden daha iyi yapan EBRU günün bireysel dokunulmazlığını kazanan isim oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELİRLENDİ!
Yarışma kuralları gereği, bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı kendi takımında eleme adayı belirleme hakkına sahip oluyor. Bu bağlamda bireysel dokunulmazlık sahibi olan Ebru kendi takımında TANYA'yı eleme potasına gönderdi. 4. Eleme adayının belirlenmesi adına takım içi oylama yapıldı ve EMİR potaya giden diğer 4. Eleme adayı oldu.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Eray (Kaptan)
Furkan
Serhat
Uğur
Esra
Ayyüce
Barbaros
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Emir
Ebru
Berker
Özgül
Sefa
Tanya